Lexin, educadora animal, revela la clave de la felicidad de los hámsteres: "En una sola noche corren de 8 a 10 kilómetros"

En un vídeo de YouTube, la experta en cuidado de mascotas exóticas, Lexin, ha desglosado los pilares fundamentales para garantizar el bienestar emocional y físico de los hámsteres. Lejos de la creencia popular de que basta con alimentarlos, la educadora subraya que existen factores críticos como la soledad, la oscuridad y el espacio vital que son determinantes para su felicidad.

Uno de los puntos más contundentes de la experta gira en torno a la naturaleza social de estos animales. A pesar de que es importante que el cuidador fortalezca el vínculo mediante mimos y caricias diarias, la convivencia con otros de su especie es desaconsejada.

"A los hámsteres no les gusta la compañía y disfrutan su soledad", declara la educadora, enfatizando que al ser roedores territoriales, no requieren pares para sentirse plenos. De hecho, la recomendación es estricta: "Si tienes dos o más hámsteres en la misma jaula, te recomiendo que los separes", advierte, señalando que la cohabitación suele derivar en peleas o embarazos no deseados.

Atletas nocturnos

El sedentarismo es enemigo del hámster. Según la especialista, estos pequeños animales son verdaderos "amantes del ejercicio". La educadora ofrece un dato revelador sobre su capacidad física en libertad: "Llegan a correr en una sola noche de 8 a 10 kilómetros de distancia".

Para replicar esto en cautiverio, es imprescindible contar con una rueda o disco de ejercicios adecuado, ya que es el único accesorio que les permite satisfacer esa necesidad de movimiento.

El derecho al sueño y a la oscuridad

El respeto a los ciclos biológicos es otro factor crucial. Los hámsteres son animales nocturnos que prefieren la oscuridad; los niveles bajos de luz no solo mejoran su visión, sino que los hacen sentir seguros para explorar, dado su instinto de animal de presa.

Asimismo, interrumpir su descanso diurno puede tener consecuencias graves. "Si alguien interrumpe su sueño puede despertar muy asustado e irritado", explica la experta, alertando sobre posibles mordiscos y riesgos para la salud del animal: "Al despertar un hámster bruscamente provocamos que el ritmo cardíaco aumente y se acelere", lo cual es especialmente peligroso para ejemplares mayores.

Enriquecimiento ambiental

La experta desafía la lógica de que un animal pequeño requiere una casa pequeña. "Los hámsteres necesitan espacios grandes para poder moverse y sobre todo para no estresarse y sentirse aprisionado". Para ilustrar esto, recuerda que en la naturaleza sus galerías subterráneas pueden medir entre 10 y 12 metros de longitud. Por esto, dentro de este hábitat, el enriquecimiento es vital:

Roer para vivir: Al ser roedores, necesitan juguetes de madera o minerales para desgastar sus dientes y liberar estrés.

Excavación: Se aconseja colocar "bastante sustrato" para crear zonas profundas, ya que "aman excavar y refugiarse" imitando sus madrigueras naturales.

Higiene: Mantener el hábitat y los accesorios limpios es fundamental para su comodidad.

La tranquilidad de la despensa llena

Finalmente, la alimentación juega un rol psicológico. Dedicar tiempo a buscar comida y tener buenas reservas hace que el hámster se sienta "tranquilo". "La comida es lo más importante para ellos", concluye la presentadora, instando a los dueños a proveer una dieta adecuada para evitar enfermedades.

Para cuidar adecuadamente de estos tipos de mascotas es importante conocer sus necesidades y proveer todas las cosas que pueden ayudarles a vivir una vida plena.