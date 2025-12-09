Manuel, veterinario, revela los perros que necesitan abrigo por la noche: "Los de menos de 1 año y los de más de 8"

Durante estos meses más fríos, la temperatura corporal de los animales también cambia y sus condiciones tienen que adaptarse mejor a las de afuera. Muchos dueños de mascotas se preguntan si sus perros también sienten frío y hasta qué punto las bajas temperaturas pueden afectar su bienestar.

Aunque los perros tienen una capa de pelo que ofrece cierta protección, factores como la raza, el tamaño, la edad y el tipo de pelaje influyen mucho en su tolerancia al clima.

Comprender cómo reaccionan los perros al frío no solo ayuda a prevenir enfermedades, sino también a garantizarles una vida más cómoda y saludable durante el invierno.

El veterinario Manuel Manzano, en un vídeo de YouTube, determina que la solución es compleja. "Hay ciertas razas de perros que es imprescindible taparlas para ir a dormir", afirma. "Si no se hace, lo pasan mal y, de hecho, enferman". Luego existen otras razas que no lo necesitan.

La biología del animal

Para determinar si un perro siente frío, la clave reside en la biología del animal. El experto explica que esto depende "básicamente de la estructura de su piel y del tipo de pelaje que tengan".

No debe asumirse que el pelo largo proporciona inmunidad o que el pelo corto garantiza que el animal sea friolero. "Un perro puede tener pelo largo, pero si no es lo suficientemente tupido y si además no tiene bastante panículo adiposo en el tejido subcutáneo, es un animal tendente a tener frío".

Por el contrario, un peludo de pelo corto puede tener mucho espesor de pelaje y además mucha grasa. Ante esta variabilidad, es crucial analizar raza por raza.

Razas que sufren especialmente el frío

El experto subraya que es "completamente innegable que hay unas razas de perros que lo pasan excepcionalmente mal con el frío". Es en estos casos donde tapar al perro es crucial.

Las razas específicas que requieren ser tapadas "imprescindiblemente" son: el bulldog francés, el chihuahua, el crestado chino y el yorsai. En el caso particular del chihuahua, Manzano apunta que "es un animal que tiembla incluso sin tener frío", lo cual a veces se debe a la tendencia de estas razas pequeñas a la hipoglucemia.

Sin embargo, si el animal sigue temblando después de recibir, por ejemplo, un poco de miel, es "muy normal que el perro pase frío" debido a que, a pesar de su origen mexicano (donde en algunas zonas hace frío), la mayoría del país "no es especialmente friolero".

Además de estas razas, también se aconseja tapar a "todos los perros con el hocico chato" (como los bulldog) y a los sin pelo o aquellos que "prácticamente tienen 1 milímetro de pelo".

La edad y el metabolismo

Con independencia de la raza, la edad juega un papel decisivo en la capacidad del perro para regular su temperatura. El especialista es contundente al afirmar que "todo animal que tenga menos de un año y todo animal que tenga ya una edad avanzada estamos hablando de 7, 8 años es un animal al cual hay que tapar sí o sí".

Los perros ancianos pasan mucho frío y su metabolismo "no es adecuado para responder a quemar grasa a esa hipotermia". De manera similar, los cachorros deben ser tapados "sí o sí, porque nada te pueden coger un resfriado".

Detectar el frío

Manuel Manzano advierte que el perro no pedirá una manta. Por lo tanto, el dueño debe observar atentamente el comportamiento y los signos físicos del animal. Si el perro está pasando frío, se notará que:

Pasa más horas del día durmiendo.

Está más aletargado.

Se mueve más lentamente.

Respira más lentamente.

Su piel está "como más reseca".

Si estos signos son evidentes, el experto concluye: "está claro que os está diciendo que está pasando frío y que, por lo tanto, como nos decía la seguidora del canal es un perro que hay que tapar por la noche".