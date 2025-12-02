El nuevo trabajo de 8 horas donde acaricias a mascotas: 10 módulos con clases teóricas y prácticas hasta junio de 2026

Cobrar por acariciar animales suena a trabajo imposible, pero en Traviano, en la provincia de Lecce, en el sur de Italia, este sueño se ha hecho realidad. El Operador del Bienestar Animal (OBA) es una nueva figura profesional que acaba de nacer.

En la clínica veterinaria del Salento, ya han empezado a formar a quienes quieren convertir esta utopía en profesión. A partir de diciembre, se realizan cursos para formar a personas dedicadas acuidar el bienestar emocional de las mascotas.

Ocho horas al día de interacciones, acariciar y acompañamiento. Es un trabajo que se lleva a cabo tras recibir una formación especializada para entender las necesidades físicas y emocionales de los animales.

Esto demuestra, una vez más, que el bienestar animal ha pasado de ser una preocupación de nicho a un tema central en muchas familias. Cuidar el equilibrio emocional de perros y gatos a través de la cercanía y el contacto diario es una prioridad.

Reducir el estrés

La idea es cuidar a perros y gatos en hospitalización a través de acariciar, juego, presencia y atención. El objetivo no es solo el bienestar físico, sino también el equilibrio emocional, relacional, sensorial y comportamental del animal, porque al entrar en una clínica se ve arrancado de su entorno familiar y puede vivir estrés.

Un OBA reduce el estrés de los animales, reforzando el vínculo humano-animal. Realiza actividades en clínicas veterinarias, residencias, refugios y servicios a domicilio, bajo la supervisión de profesionales expertos en comportamiento animal.

Módulos y prácticas

Los cursos ofrecidos enseñan sobre gestión del estrés animal, comunicación no verbal, normas de higiene y colaboración con veterinarios. Una vez finalizado el curso, los participantes podrán trabajar en centros de cuidado de mascotas.

Aunque no es una profesión sanitaria oficial, el OBA puede encontrar empleo en clínicas, residencias, refugios y servicios de cuidado a domicilio. El curso está pensado para cualquier persona que ame a los animales y también para quienes ya trabajan en ámbitos relacionados.

La formación se organiza en 10 módulos, cada uno dedicado a un área del bienestar animal, con clases teóricas y prácticas entre finales de 2025 y junio de 2026, impartidas por profesionales de la clínica y expertos externos.

Incluye un periodo de prácticas de 150 horas en la clínica que permite experimentar de primera mano qué significa realmente ser operador del bienestar animal.

'Kitten cuddler'

En China, ya existe algo similar: los famosos acariciadores de pandas. En América, la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ha implementado el rol voluntario de kitten cuddler en algunas protectoras.

También en España existen servicios centrados en ofrecer tiempo de calidad y apoyo emocional a los animales: paseadores, pet sitters profesionales, cuidadores a domicilio.

Pero, la novedad del OBA de Taviano es el empaquetado formativo. Es la primera vez que se imparte un curso largo, con módulos sobre el bienestar integral y un nombre específico para el rol en una institución veterinaria.