Yarácan, el proyecto con perros contrastado por 1.000 niños con tumor cerebral: un éxito con grupos entre 5 y 12 años

En una sociedad cada vez más consciente de la importancia de la salud mental, perros y gatos se han convertido en aliados fundamentales para el bienestar emocional.

Su presencia resulta beneficiosa en hospitales, residencias, centros educativos y zonas afectadas por desastres naturales, donde contribuyen a reducir la ansiedad, fortalecer las relaciones sociales, aliviar el dolor y el estrés, e incluso detectar ciertas enfermedades.

La entidad Yaracán desarrolla proyectos de terapia asistida con perros. En 2024 puso en marcha El Tesoro de Blanca, una iniciativa dirigida a estimular y favorecer la recuperación neurocognitiva de pacientes pediátricos con tumores cerebrales en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Yaracán

En Yaracán, el contacto con los perros promueve un estado de bienestar que mejora las evaluaciones neurocognitivas y facilita la aplicación de estrategias de rehabilitación, además de favorecer la colaboración entre los distintos profesionales implicados.

También colaboran en un programa de apoyo emocional para escolares de los colegios CEIP Ausiàs March de Paiporta y CEIP Paluzié de Catarroja, afectados por la DANA.

Hasta ahora, más de mil niños han participado en estas sesiones, diseñadas cuidadosamente para cada grupo de edad entre 5 y 12 años, con actividades recreativas donde los perros son el eje central de la experiencia.

Mejorar la vida de 16.000 personas

Desde 2020, la Fundación Royal Canin ha apoyado 26 proyectos en 19 países, involucrando a más de 300 perros y gatos para mejorar la vida de más de 16.000 personas.

"La colaboración con estas entidades y proyectos innovadores nos enorgullece y es un claro ejemplo de cómo las mascotas pueden contribuir a crear un mundo mejor para las personas", explica María Ángeles Toscano, directora de Asuntos Corporativos de Royal Canin en España.

"En estos cinco años hemos impulsado proyectos que realmente marcan la diferencia para muchas vidas". La Fundación pone de manifiesto cómo los gatos y los perros contribuyen a la salud y bienestar de las personas y proporcionan impactos positivos a las comunidades de alrededor del planeta.

Más allá de compañeros

Gatos y perros destacan por cualidades que van más allá de ser compañeros. Por ejemplo, los gatos transmiten serenidad y ayudan a aliviar el dolor y la ansiedad mediante su ronroneo.

Por otro lado, los perros, con un sentido del olfato extraordinario y gran capacidad empática, pueden reducir conductas autolesionas o calmar episodios de ansiedad.

Estas habilidades permiten a estos animales influir positivamente en la salud mental y física de las personas, especialmente cuando cuentan con un adiestramiento adecuado y establecen un vínculo sólido con sus guías profesionales.

Gracias a esta relación, se convierten en un apoyo esencial en emergencias o en contextos terapéuticos.