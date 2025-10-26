Manuel Manzano alerta del síntoma que revela parásitos en tu gato: "El vómito en cachorro de 3 meses es una señal clara"

"Conocer los síntomas de parásitos intestinales en gatos es fundamental para su bienestar", afirma el veterinario Manuel Manzano en un vídeo de YouTube. El diagnóstico es crucial, especialmente en los animales más jóvenes.

El especialista enfatizó que la parasitosis es muy característico y afecta de manera significativa a los gatos, sobre todo a los jóvenes que están en fase de crecimiento.

El alimento esencial

La razón principal de la sintomatología grave es que el parásito compite por el alimento esencial. "El parásito se está comiendo la comida que tendría que absorber el propio gato".

Al no absorber los nutrientes necesarios, los animales sufren una insuficiencia nutricional en su desarrollo y presentan una alta tasa de anemia.

Los signos digestivos son las manifestaciones más comunes. Los gatos, al igual que los perros, pueden presentar vómito y diarrea, siendo estos signos particularmente frecuentes en los gatitos jóvenes.

El veterinario cuenta que en la clínica, el vómito en ejemplares de dos, tres o cuatro meses es un claro indicio de infección parasitaria. "Es lo primero que pensamos cuando nos dicen que un gato de cuatro meses tiene expulsión gástrica".

Una infección común

Además del malestar gastrointestinal, los dueños deben observar si el abdomen del gatito está más hinchado de lo habitual. La infección también puede manifestarse como estreñimiento, algo que es muy común y normal.

La pérdida de apetito y la consecuente pérdida de peso son síntomas lógicos de la enfermedad. Una característica definitoria es la deshidratación asociada, dado que, según el experto, los gatos parasitados tienen una alta tendencia a vomitar.

El perfil de alto riesgo

Manzano proporciona criterios para determinar qué gatos son más propensos a la infección. Un felino que vive exclusivamente en casa no tiene la misma urgencia de desparasitación.

En cambio, es candidato a tener muchos parásitos si constantemente está entrando y saliendo de casa, tiene contacto con otros gatos, o accede a zonas de hierba o pastizales donde hay otros animales como gallinas.