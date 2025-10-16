Un veterinario revela cómo los gatos reconocen a su madre humana: "El 70% manifiestan un hiperapego seguro"

En las clínicas veterinarias, se observa siempre más a menudo que los gatos domésticos exhiben un grado de dependencia del humano mayor. "Muchos tutores suelen comentarme que su gato cree que son sus madres, ya que los sigue constantemente", afirma Manuel Manzano.

Según el veterinario, este fenómeno no es único, y diversos experimentos científicos confirman este nivel de dependencia. Manzano cree que hay un creciente grado de dependencia que exhiben los gatos domésticos hacia los humanos.

"Por esto, es importante identificar las señales que indican este apego, para que los propietarios comprendan si pueden dejar a su gato solo con mayor o menor tranquilidad en determinados momentos".

Los resultados científicos

El experimento al que hace referencia el experto es sencillo y se ha realizado cientos de veces, mostrando casi siempre los mismos resultados. El procedimiento consiste en dejar a un grupo de gatos solos en una habitación cerrada y desconocida tras haber pasado un tiempo con su propietario.

Los resultados son concluyentes. "El 70% de los gatos manifiestan un cierto grado de angustia, lo que se denomina hiperapego seguro". Estos gatos se sienten incómodos momentáneamente, pero luego se adaptan y comienzan a explorar la habitación con tranquilidad. En cambio, el 30% experimenta un fuerte malestar ante la separación.

Cuando, tras dos o cinco minutos, se reencuentran con su dueño, el animal se muestra excitado, se apega con intensidad, se frota en exceso y no quiere bajarse de su propietario.

Las señales claras

"Considero importante identificar las señales de apego para reconocer este fenómeno y saber si puedes dejar solo a tu gato con mayor o menor facilidad en un momento determinado".

El veterinario describe una serie de gestos y comportamientos que demuestran que los gatos consideran al humano como un vínculo seguro. "Incluso llegan a verlo como una madre". El amasado es el más evidente. Este gesto, en el que el gato mueve sus patitas como si amasara pan, es la primera señal.

Genéticamente, es la forma que tiene el gatito de estimular la secreción de leche materna para alimentarse. "Aunque al amasar al adulto no obtenga leche, para el gato es su manera de expresar felicidad y de reproducir un gesto que tenía con su madre".

Además, con ese movimiento el gato deposita feromonas de marcaje a través de sus almohadillas. "El típico gato que no deja de frotarse contra las piernas, incluso interponiéndose en el paso, lo hace por la necesidad de sentirse reconocido y marcado por su dueño". También libera feromonas de marcaje mediante las glándulas situadas alrededor del cuello.

Un signo de felicidad

El ronroneo suele ser un signo de felicidad, aunque un gato que ronronea apenas recibe una caricia puede estar buscando más afecto. El veterinario advierte que este sonido no siempre indica satisfacción, ya que también se presenta cuando el animal está enfermo.

Este tipo de ronroneo se emite a una frecuencia que, sorprendentemente, favorece la reparación de tejidos. "Incluso se ha demostrado que esta baja frecuencia ayuda a consolidar antes las fracturas en las personas".

Un gato que elige siempre a la misma persona para dormir la identifica como su figura de referencia. Dormir es un momento de vulnerabilidad, por lo que los gatos son muy selectivos respecto a con quién lo comparten.

El parpadeo lento, también conocido como "el beso de gato", es una muestra clara de afecto. Si el humano responde de la misma manera, se fortalece el vínculo emocional. Otras señales de máxima confianza incluyen ponerse boca arriba y lamer. El vientre es una de las zonas más vulnerables del gato, por lo que exponerlo implica un alto nivel de confianza.

Asimismo, el lamido es un gesto de protección y cuidado, ya que imita el comportamiento de autoacicalamiento. "Si todas estas señales se presentan simultáneamente, los propietarios están siendo elegidos".