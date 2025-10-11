Marina deja la veterinaria para dedicarse a la nutrición canina: "Una buena alimentación puede prevenir enfermedades"

"La medicina ayurvédica influye en la nutrición canina desde una perspectiva profundamente holística y natural", afirma Marina, veterinaria clínica y nutricionista canina.

Su vida cambió por completo cuando comenzó a tratar los problemas de comportamiento de su perro a través de la alimentación. Marina y su socia, Adriana, se conocieron trabajando en una clínica convencional de pequeños animales, donde ambas ejercían como veterinarias.

Una educadora canina le preguntó a Marina por qué, siendo veterinaria, no alimentaba a su perro con comida natural. Ella respondió: "No sabría qué darle". La educadora le dio algunas pautas y la animó a que comenzara a formarse en el tema.

Marina empezó a tomar cursos y compartía sus hallazgos con Adriana en la clínica. Eventualmente, ambas realizaron un curso de nutrición, buscando tener más criterio para elegir la alimentación adecuada.

"En las clínicas veterinarias a menudo solo se les dice qué pienso utilizar, sin profundizar más", explica. Esta inmersión en la nutrición llevó a ambas a dejar la clínica y dedicarse por completo a este campo.

La India

Su compromiso las llevó hasta la India, donde estudiaron nutrición ayurvédica durante tres semanas, hace justo dos años. Aunque el curso estaba diseñado para humanos —ya que, según Marina, aún no hay formación suficiente enfocada en perros—, ellas aplican los principios del Ayurveda en sus consultas.

La filosofía de Marina se basa en un enfoque natural de la salud. "Al final, siempre he sido una persona que no suele tomar medicamentos si hay otra alternativa más pura".

Cree que la veterinaria actual se centra demasiado en aliviar los síntomas sin profundizar en la causa raíz, y enfatiza la importancia de la alimentación como base de la salud. "Los dueños están empezando a reflejar en sus mascotas sus propios hábitos más saludables y naturales".

El trabajo de Marina y Adriana se inspira en el Ayurveda, buscando ir de la mano con la naturaleza y sus ciclos. Aplican estos principios a los animales, a quienes, dentro de la tradición ayurvédica, se considera como niños.

Marina y Adriana de Ayurvet.

Esto implica ajustar la dieta a los ciclos estacionales; por ejemplo, en otoño recomiendan comidas más calientes y con mayor humedad, ya que tanto el cuerpo humano como el canino lo demandan de forma natural.

Marina y Adriana trabajan exclusivamente en línea. Los clientes acuden a ellas principalmente para cambiar la alimentación de sus perros o porque ya han agotado otras opciones ante una patología y necesitan un enfoque diferente.

Prevenir las enfermedades

Tratan todo tipo de problemas, partiendo de la idea de que una buena alimentación puede ayudar a prevenir, tratar o retrasar el avance de cualquier enfermedad. Su metodología se basa en tres pasos principales:

Individualización de la dieta: Se ajusta la alimentación a las características específicas del perro, como su tamaño, digestión, nivel de actividad y estilo de vida del propietario. El objetivo es encontrar el equilibrio más adecuado dentro de las posibilidades de cada hogar. Modulación intestinal: Antes de cualquier cambio dietético, realizan una "modulación intestinal", que incluye una desintoxicación o limpieza del intestino mediante suplementos, seguida de la repoblación de la microbiota y el cuidado de las células intestinales. Este paso es crucial incluso para patologías que parecen no estar relacionadas, como problemas renales o epilepsia. Suplementación natural: Utilizan suplementos lo más naturales posible, priorizando la pureza y la calidad de los ingredientes.

Marina y Adriana se consideran un complemento dentro del equipo veterinario, por lo que trabajan en coordinación con el veterinario de cabecera de cada cliente. Su objetivo es ajustar la dieta y, cuando es posible, reducir al mínimo el uso de medicación sintética para evitar efectos secundarios.

La carne como primer ingrediente

Siempre recomiendan la comida casera, ya que permite personalizar los ingredientes y las proporciones. Si se opta por alimentos comerciales, sugieren elegir aquellos en los que la carne figure como primer ingrediente de la lista y se especifique de qué tipo es.

Un tipo de caso frecuente son las alergias, donde muchos dueños llegan agotados tras múltiples intentos fallidos. "A veces, un simple cambio a comida natural puede hacer que el perro deje de tener síntomas", afirma Marina.

El cambio de alimentación, sobre todo cuando se introducen alimentos en trozos, también puede ayudar con los problemas de comportamiento. Marina comenzó en este ámbito porque su propio perro presentaba conductas problemáticas.

Cuando los perros con ansiedad por la comida reciben su ración en trozos y deben masticar, se tranquilizan. "Lo que antes se comían en medio segundo, ahora les lleva un rato, y eso también les ayuda mentalmente a estar más estables", explica.

Marina y Adriana ofrecen guías y recursos personalizados para ayudar a los propietarios. Preparan menús y recetas, y promueven el Ayurveda como un estilo de vida aplicable a todos los seres vivos.