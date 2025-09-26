Talleres gratuitos, castillos encantados y noches de cine: los mejores planes para hacer con tu mascota este fin de semana

A medida que avanza septiembre, las agendas de quienes comparten vida con un perro se llenan de propuestas tan diversas como inspiradoras.

Desde talleres gratuitos de convivencia canina hasta aventuras en castillos encantados y noches de cine bajo las estrellas.

Así, el último fin de semana de septiembre se dibuja en la Comunidad de Madrid y alrededores como un mapa vivo de la convivencia que se quiere construir. Aquella donde el respeto a los animales va de la mano del ocio, la formación y la alegría compartida.

No importa si la elección es aprender, explorar o soñar bajo las estrellas. Este fin de semana, cada plan es un testimonio de cómo la vida, cuando se comparte con un perro, se llena de historias, a veces mágicas y siempre inolvidables.

Aprender a convivir

En un rincón ya conocido por amantes de los animales, el Centro Integral Municipal de Protección Animal (CIMPA) de Alcalá de Henares se convertirá este 25 de septiembre en el epicentro de la convivencia canina.

Allí, la Asociación Salvando Peludos, con la colaboración de ayuntamientos y educadores expertos como Fernando Sánchez Ocaña, propone un taller gratuito pensado para quienes buscan respuestas a los desafíos más habituales que surgen entre perros y humanos.

Durante dos horas, familias y acompañantes podrán aprender sobre la nueva Ley de Bienestar Animal, repasar estrategias para mejorar la convivencia en ciudad y plantear todas sus dudas.

Se trata de un espacio seguro y participativo, donde el conocimiento y el respeto son los auténticos protagonistas. El proceso de inscripción es sencillo y, de no poder asistir, se ofrece la opción de liberar la plaza para otra familia interesada.

Lo esencial: crear comunidad, prevenir el abandono y apostar por una educación amable, sin castigos ni etiquetas. Junto con tu mascota de compañía, puedes ir a aprender sobre una

Un castillo encantado

Para quienes quieren alejarse del bullicio urbano y explorar nuevas fronteras junto a su perro, el Castillo de Trigueros del Valle despliega toda su magia medieval en Valladolid. Compra la entrada a solo seis euros para los adultos, prepara a tu mascota, bien socializada y con posibles pañales si es propensa a marcar, y sumérgete en el misterio.

Las zonas temáticas del castillo, desde la guarida del dragón hasta el gabinete de curiosidades, están pensadas para sorprender tanto a humanos como a canes.

No hay experiencia igual: explorar torres fantasmales, toparse con criaturas imposibles en el salón de criptozoología o maravillarse con experimentos sorprendentes en el laboratorio. Solo se pide sentido común: agua, snacks, correa y una actitud respetuosa.

Aquí, la historia se camina sobre almohadillas y la fantasía se huele a cada paso.

Cine bajo las estrellas

Cae la noche y la rutina se desdibuja bajo la gran pantalla del Autocine Drive In de Dénia, donde una nueva opción pone a prueba el idilio entre cine y vida perruna. Es un plan distinto: la entrada va de siete a diez euros por persona más 3 por coche, palomitas en mano y la correa preparada.

Los perros, bien educados y bajo control, son bienvenidos en esta experiencia única donde la magia del cine convive con ladridos discretos y colas moviéndose al ritmo del tráiler.

Solo queda elegir la película, aparcar bajo la luna y dejarse llevar por la emoción, compartiendo escena y bocados con el mejor compañero de aventuras.