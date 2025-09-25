Marc Chuecos, fundador de 'Bamboo Mascotas': "Las enfermedades son provocadas por una mala alimentación"

"No es ético tener un animal que te está dando su vida y no buscar para él lo mejor posible", afirma Marc Chuecos Tomas (Barcelona, 1989). "Eso es lo fundamental que aprendí. En cuanto empiezas a darle alimentos naturales, cambian: están activos, tienen un pelaje perfecto, envejecen más lento. Les cambias la vida".

Cuando el emprendedor catalán entendió todo esto, no hubo vuelta atrás y su camino procedió hacia una única dirección: fundar Bamboo Mascotas, la primera tienda eco-friendly para animales. Aunque su motivación va más allá de la simple venta de productos para mascotas.

Su objetivo principal es mucho más profundo. "Mi máxima es hacer que el abandono en España se acabe". En el país se dejan en las calles unos 800 perros al día porque son tratados como herramientas de trabajo, regalos o caprichos.

Su proyecto busca concienciar a las personas para que consideren a sus mascotas como un miembro más de la familia, con la esperanza de que las nuevas generaciones reduzcan estas cifras.

Una verdadera pasión

Aunque inicialmente Marc Chuecos Tomas estudió Empresariales, no terminó la carrera porque no era su vocación. Su verdadera pasión lo llevó a formarse en nutrición especializada en perros y gatos, primero con cursos en España.

Marc Chuecos Tomas con su perro. Marc Chuecos Tomas

Sin embargo, lo que le cambió la mentalidad fueron unos estudios a distancia mucho más avanzados en Australia, un país pionero en la dieta natural para mascotas. Tras especializarse, trabajó durante cinco años como auxiliar veterinario.

Fue durante esta etapa cuando se dio cuenta de la magnitud del problema en España. "Observé cuántos perros morían o sufrían por culpa de una alimentación no adecuada".

Se sentía muy frustrado al ver cómo grandes marcas daban charlas con informaciones incorrectas. "Los veterinarios tenían muy poca idea de nutrición". Esta situación fue la chispa que encendió su deseo de cambiar las cosas.

Un comienzo difícil

Para materializar su visión, el joven catalán tomó la decisión de fundar su propia empresa. El comienzo no fue fácil, ya que no tenía dinero. Para conseguir los fondos necesarios, compaginaba tres trabajos diferentes.

"Dormía cuatro horas al día, y durante ocho meses seguidos no tuve un solo día de vacaciones". Hace siete años, abrió la primera tienda física de Bamboo Mascotas en el barrio de Gracia, en Barcelona.

Actualmente, la empresa cuenta con una tienda física y una tienda online que vende bastante, y el negocio experimentó un gran crecimiento tras viralizarse en TikTok.

Una dieta natural

Entre congeladores y productos que podrían pasar por delicatessen, el joven atiende a los clientes con una convicción que va más allá del simple comercio. "Nosotros queremos que los animales vivan mejor y más tiempo, no solo vender comida".

La filosofía de Bamboo Mascotas gira en torno a una dieta natural: carne cruda mezclada con vegetales, porciones pensadas para lo que perros y gatos comerían en estado salvaje.

Son medallones que una vez congelados se venden, eliminando los parásitos y manteniendo las bacterias estáticas. Necesarias para un sistema inmune fuerte.

"Esto es lo que encontrarían en la naturaleza, y los estudios ya lo confirman: los animales que siguen esta dieta pueden vivir entre dos y cuatro años más", afirma. Pese a ello, reconoce que a veces vender lo saludable requiere de paciencia y estrategia.

"La sociedad española es muy tozuda y cortoplacista. Por eso mantenemos la venta de pienso superpremium, pero como paso intermedio", explica Marc, pragmático en su enfoque.

"Prefiero que el cliente pase de un pienso malo del supermercado a uno bueno, y después le planteo directamente la dieta natural", comenta entre risas, consciente de que todo cambio lleva su tiempo.

Los problemas digestivos

No todos los que llegan a la tienda buscan lo último en nutrición, pero sí comparten una preocupación común. Alrededor del 50% de sus clientes vienen porque sus perros o gatos tienen problemas digestivos, casi siempre causados por la alimentación inadecuada.

Su promesa de calidad se extiende a la plantilla. Prefiere contratar gente joven y sin experiencia para enseñarles a su manera. "Si vienen ya formados, primero hay que quitarles malos hábitos y luego enseñarles de verdad", reconoce Marc, que ha hecho de la formación interna una seña de identidad.

Pero su verdadera pasión trasciende la caja registradora. "Sentimos que estamos poniendo nuestro granito de arena, tanto para mejorar la sociedad como para empujar al sector veterinario a cambiar y ofrecer mejores opciones".

Colaborar con protectoras le permite ver cómo la alimentación puede cambiar no solo la salud, sino el comportamiento de perros y gatos en adopción. "Al modificar la dieta, hemos visto casos en los que problemas como la agresividad desaparecen y estos animales encuentran familia mucho más rápido".

Una misión

El futuro de Bamboo Mascotas no se mide en beneficios personales. "Todo lo que gano lo reinvierto. El objetivo no es enriquecerse, sino expandir el mensaje", afirma Marc, a quien la visión de una distribuidora propia para importar y exportar productos le sirve de estímulo.

Por ahora, España se mantiene como foco principal, aunque ya sueña con aterrizar en grandes mercados de habla hispana, como Estados Unidos y Latinoamérica. Quizá lo que mejor define la historia de Bambú es la frustración convertida en acción.

Desde una desilusión personal con el sistema, Tomas ha levantado una empresa que aspira a cambiar la vida de los animales y, a través de ellos, sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de una nutrición adecuada para combatir el abandono y transformar el vínculo.

"No podemos ser tan primitivos como para considerar a nuestras mascotas como algo que usamos y luego, cuando no nos sirve, lo tiramos por ahí en un campo", concluye.