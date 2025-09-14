El Capybara Café: el primer local de carpinchos en Florida que financia la rehabilitación de animales exóticos

En la localidad de St. Augustine, en Florida, existe una cafetería única, llena de pequeños ojos redondos, hocicos anchos y patas palmeadas. Los carpinchos son las criaturas más amigables de toda la tierra y ahora habitan este local alternativo.

El Café Capybara es ampliamente reconocido como el primero de su tipo en el país. Sus vídeos están dando la vuelta al mundo y sus animales acogen a los visitantes con grandes gestos de amor.

Este innovador concepto americano fusiona la experiencia de una cafetería con algo completamente nuevo. La oportunidad de interactuar de cerca con carpinchos y otros animales exóticos.

Dóciles y afectuosos

La principal atracción del Capybara Café son los carpinchos famosos por su naturaleza dócil y afectuosa. Son los roedores vivientes más grandes del planeta: semiacuáticos, parientes sudamericanos del conejillo de indias.

Pueden medir hasta 1,2 metros de largo y superar los 45 kilos de peso. Muchos zoológicos y parques ofrecen encuentros con carpinchos. Sin embargo, la intimidad y conexión logradas en el Capybara Cafe son inigualables.

Mocha, Latte y Macchiato

En Capybara Café, los visitantes pueden acariciarlos, alimentarlos de la mano o tenerlos en el regazo. Estos animales llegan a caerse de placer por la comodidad y el afecto que reciben.

Stephanie Angel, cofundadora del café, en su sitio web oficial, explica que se busca crear un espacio tan relajante que los carpinchos se tumben de costado, signo de confianza total.

Además de carpinchos como Mocha, Latte y Macchiato, el espacio alberga otros animales exóticos, como lémures, ualabíes, armadillos, zorros, tortugas, zorrillos e incluso pollitos en una zona de recepción abierta.

Las interacciones se desarrollan en sesiones íntimas de 25 a 30 minutos, con estricta supervisión. Además, se ofrecen nociones sobre la educación, la biología, el comportamiento y la importancia de conservar estas especies.

Una experiencia entrañable

La seguridad es una prioridad tanto para animales como para visitantes. El café ha alcanzado una popularidad viral. Las reservas se agotan con meses de anticipación y suelen recibir más de 100 visitantes diarios.

La experiencia de media hora cuesta 49 dólares, mientras que la de una hora, que incluye otros animales, asciende a 99 dólares por persona. Curiosamente, a pesar de su nombre, el local de St. Augustine no ofrece café ni comida, sino artículos temáticos como peluches, camisetas y tazas decoradas con carpinchos.

Quienes visitan el café suelen llevarse una experiencia entrañable. Describen a los carpinchos como animales muy cariñosos, a pesar de su pelaje áspero y grueso.

Además, muchos usuarios de Instagram destacan la sorpresa de encontrar, por ejemplo, al armadillo como el más simpático del recinto.

Rescate y rehabilitación

La misión central del Capybara Café es financiar Noah’s Ark Sanctuary Inc., un santuario con sede en Hastings, Florida. El refugio se dedica al rescate, rehabilitación y cuidado de animales exóticos.

Los fondos recaudados ayudan a esta y otras entidades de rescate y rehabilitación. Promueven la toma de conciencia sobre la difícil situación de animales en peligro, como los lémures, y fomentan la conservación.

El Capybara Cafe ofrece una experiencia educativa y emocional sin precedentes, permitiendo interactuar con carpinchos y otros animales rescatados. Con esta experiencia garantizan que cada visita contribuya activamente al bienestar y conservación animal.