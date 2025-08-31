Trust Resort Canino. Se trata de un centro de ocio perruno más grande de España: "Sin duda, la joya de la corona es el Aquacan"

El Aquacan de Trust Resort Canino, el centro de ocio perruno más grande de España. Trust Resort Canino

Lo que comenzó como un sueño compartido por un grupo de amantes de los perros se materializó en mayo de 2018 con la inauguración de Trust Resort Canino, un complejo de 63.000 m² diseñado para el disfrute y cuidado de las mascotas en plena naturaleza, situado en Alicante.

"La visión era clara desde el principio: crear un lugar especializado donde las personas pudieran pasar tiempo de calidad con sus compañeros caninos o dejarlos en manos expertas durante sus vacaciones", cuenta la responsable del centro en una entrevista con Mascotario.

Esta ambiciosa empresa se fundó en mayo de 2016, marcando el inicio de una búsqueda exhaustiva por el emplazamiento perfecto.

Un año después de su fundación, en mayo de 2017, el equipo encontró el lugar ideal: un extenso terreno en Ondara, estratégicamente ubicado a solo dos minutos de la salida de la autopista hacia Ondara.

"A partir de ese momento, nos pusimos manos a la obra para transformar el espacio de acuerdo a sus necesidades y al ambicioso proyecto que teníamos en mente". Tras un año de arduo trabajo, la visión se hizo realidad con la gran inauguración en mayo de 2018.

63.000 m² de disfrute

Trust Resort Canino es más que un simple centro; es un verdadero paraíso que ofrece una amplia gama de instalaciones. Un entorno natural de 63.000 metros cuadrados con árboles y caminos ideales para pasear.

Además, cuenta con múltiples áreas de entrenamiento, varias pistas valladas de entrenamiento, una pista de fútbol y dos pistas de agility con césped artificial, diseñadas para pruebas, campeonatos y exposiciones caninas.

La residencia canina de lujo cuenta con 24 suites individuales, cada una de aproximadamente 10 m², equipadas con su propio patio privado y bebedero automático. El servicio de residencia incluye dos comidas y dos paseos diarios para cada huésped.

El Aquacan

"Sin duda, la joya de la corona del resort es el Aquacan", cuentan desde el centro. Una piscina de 1.000 m² dentro de un recinto vallado de más de 2.000 m² con césped artificial, pérgola y sombrillas.

Ha sido diseñada meticulosamente pensando en los perros, ofreciendo características únicas para su disfrute y bienestar.

La entrada tipo playa permite que los perros más inseguros ingresen al agua gradualmente y a su propio ritmo. La parte más profunda alcanza aproximadamente 70 cm, lo adecuado para la seguridad canina. También ofrece entretenimiento acuático.

Además, dispone de una cascada de piedra, chorros de agua, un puente que conecta con una isleta central, un impresionante géiser de 5 metros de altura y toboganes, asegurando que los perros disfruten como si estuvieran en un parque acuático.

Para garantizar la máxima higiene y seguridad, el Aquacan cuenta con un sistema de filtración de vanguardia, especialmente diseñado para mantener el agua en perfecto estado.

Este incluye la tecnología más modera y eficiente del mercado, con un tratamiento químico basado en un equipo ultravioleta apoyado por un clorado salino, que no solo refuerza la desinfección, sino que también analiza constantemente los valores de pH y temperatura.

Concienciación y responsabilidad

"Más allá del ocio, Trust Resort Canino también se erige como un espacio para concienciar sobre la responsabilidad que conlleva tener un perro".

El centro enfatiza que cada persona es responsable de su mascota y establece rigurosos requisitos de salud para el acceso: es obligatorio presentar la cartilla sanitaria con todas las vacunas en regla (rabia, polivalente y tos de perreras).

Esta medida es crucial, especialmente en días de verano, donde pueden llegar a reunirse hasta 80 perros, asegurando así un ambiente sano y seguro para todos los visitantes.

En definitiva, Trust Resort Canino ha logrado construir un verdadero pequeño paraíso canino donde las personas que aman a sus mascotas pueden pasar tiempo de ocio con ellas, en un entorno seguro, divertido y responsable.