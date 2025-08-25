Baruch Correa, entrenador canino profesional: "Le estás explicando como a un niño y el perro no entiende español"

El adiestrador canino Baruch Correa, reconocido en redes sociales por su estilo directo y sus consejos prácticos, ha compartido en un reciente vídeo de Instagram un análisis de lo que considera los tres errores más comunes que cometen los dueños de perros al momento de entrenarlos.

Aunque aborda distintas prácticas equivocadas, el especialista pone especial énfasis en una: la tendencia de muchas personas al hablar a sus mascotas como si fueran capaces de comprender el lenguaje humano.

Correa describe una escena habitual en hogares con perros: dueños que, frente a un comportamiento no deseado, se dirigen a su mascota con frases largas y en tono de súplica.

"Mira, mi amor, ya te dije que no me saltes porque me haces daño. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?", imita en el vídeo. Para el entrenador, este gesto, aunque cargado de cariño, refleja un malentendido profundo sobre cómo se comunican los animales.

"Tu perro no entiende español. El perro no entiende ni español, ni inglés, ni nada", sentencia. Y es que, según explica, el lenguaje verbal humano carece de significado para los perros si no se acompaña de entrenamiento previo.

Lo que sí logran comprender, subraya, son las órdenes entrenadas con consistencia, repetición y reforzamiento. De ahí que insistir en explicarles algo con palabras, como si fueran niños, sea un error tan común como ineficaz.

En su exposición, Correa resalta que lo esencial no es la cantidad de palabras, sino la claridad en los comandos. Enseñar órdenes básicas como "sentado", "quieto" o "ven" requiere tiempo, práctica y coherencia.

Y añade que esta es la única vía real para establecer una comunicación efectiva con el perro. "Por eso es necesario entrenar para comunicarte con tu perro", remarca, insistiendo en que la relación humano-animal se construye desde el aprendizaje compartido, no desde la explicación verbal.

Otro error señalado por Correa en su vídeo es el hábito de gritarle al perro cuando este no obedece. Para el especialista, se trata de una práctica inútil y contraproducente. "Si tu perro todavía no sabe las cosas, ¿por qué le vas a exigir algo que aún no le has enseñado?", cuestiona.

En lugar de recurrir al regaño, sugiere aplicar técnicas de refuerzo positivo, particularmente el uso de comida como recompensa.

A modo de ejemplo, muestra cómo al llamar al perro y premiarlo con un alimento cuando acude, se refuerza la conducta deseada. El resultado es que el animal comienza a asociar a su dueño con experiencias positivas, lo que fomenta una relación basada en la confianza y no en el miedo.

El tercer error, según Correa, consiste en abusar de las herramientas físicas, como correas o collares, utilizándolas para tirar al perro en todo momento. En tono crítico, explica: "Jalas, jalas, jalas, jalas. A ver, no eres un jalaperros, eres un entrenador canino".

Si bien reconoce que las herramientas de entrenamiento tienen un papel importante, advierte que no deben convertirse en el recurso central ni mucho menos en un sustituto del aprendizaje. "La presión es buena y las herramientas también", señala, pero insiste en que el verdadero objetivo es enseñar.

Para lograrlo, es necesario dejar atrás lo que denomina "ideas hollywoodenses" sobre cómo se educa a un perro y apostar, en cambio, por un entrenamiento fundamentado en la técnica y la paciencia.

Más allá de la crítica, el mensaje de Correa busca fomentar una nueva cultura de adiestramiento canino, donde prevalezca la coherencia, el respeto y el compromiso del dueño.

El especialista insiste en que tener un perro no implica únicamente compañía, sino también la responsabilidad de educarlo correctamente para garantizar su bienestar y una convivencia armónica.

Como parte de su propuesta, el entrenador promueve el aprendizaje a través de clases y talleres, recordando que el adiestramiento no es un proceso improvisado, sino una disciplina que requiere método.

"No se trata de ser un jalaperros, sino de educar a tu perro", resume, invitando a los dueños a convertirse en verdaderos guías de sus mascotas.