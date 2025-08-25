Una vaca huye nadando 3 kilómetros de un festival de rodeo en Filipinas: es urgente acabar con el maltrato animal

En la provincia de Masbate, Filipinas, donde las tradiciones rurales y los festivales en los que participan animales son parte esencial de la identidad cultural, ocurrió algo que quedó grabado para siempre en la memoria colectiva y en imágenes impactantes tomadas desde el aire.

Durante un festival local de rodeo, una ternera protagonizó un episodio que provocó verdadero caos y dio la vuelta al mundo.

Este breve vídeo publicado en TikTok puso en evidencia la urgente necesidad de reflexionar sobre el trato a los animales en estas competiciones.

Masbate

Masbate es conocida por sus tradicionales juegos de rodeo y corridas con vacas y toros, eventos que atraen a grandes multitudes pero que también implican un considerable sufrimiento para los animales involucrados.

En estas competiciones, los animales son sometidos a altas dosis de estrés como consecuencia del ruido, la presión del público y el manejo físico. Casi siempre terminan lastimados o exhaustos.

En Filipinas, el maltrato animal en festividades populares como estas es un problema recurrente que ha despertado cada vez más preocupación y llamadas a la acción tanto dentro como fuera del país.

En este contexto, una vaca tomó una audaz y desesperada decisión que quedó registrada en vídeo desde un dron: logró escapar del rodeo y nadó hasta una laguna cercana, alejándose cientos de metros de la costa.

Una vía de escape

La vaca, encerrada en un recinto, consigue encontrar una pequeña vía de escape y con todas las fuerzas que le quedan, empieza a correr. Llega hasta la costa y no se para. Se mete en el agua y nada hacia afuera.

Se calcula que el animal nadó durante tres kilómetros. Su sufrimiento debía de ser tan grande que ni el mar podía parar su necesidad de huir de allí.

Las imágenes aéreas muestran cómo la vaquilla, ya agotada por el esfuerzo, es perseguida por pescadores que intentan rescatarla tras su dramática huida. El impacto visual de esta escena removió conciencias y generó un debate nacional.

'Stop' al maltrato

La ternera, en un intento instintivo por preservar su libertad y vida, rompió con las expectativas y la tradición, usando el mar como escape de un entorno que le causaba miedo y daño.

Mientras nadaba, su agotamiento era evidente, lo que humaniza aún más la situación y subraya el sufrimiento que estos animales soportan en nombre del entretenimiento.

Este episodio no solo expone el drama individual de un animal, sino que simboliza una problemática mayor del maltrato animal en los festivales filipinos.

Aunque la legislación sobre protección animal existe en este país, la realidad es que los eventos tradicionales suelen continuar sin cambios significativos en sus prácticas. El fuerte arraigo cultural y la falta de aplicación estricta de las normas de bienestar animal contribuyen a esto.

Revisar la tradición

La historia de esta ternera que escapó nadando hacia la laguna es un llamado directo a la humanidad para revisar y transformar estas tradiciones, a favor de prácticas donde el respeto y la empatía prevalezcan.

No se trata de erradicar la cultura, sino de evolucionarla, para dejar atrás el sufrimiento innecesario y otorgar dignidad a los animales que, como seres sintientes, merecen protección y cuidado.

Esta ternera no solo huyó de un rodeo; nadó hacia un futuro en que esperamos que la voz de los animales sea escuchada, y en que la valentía se demuestre protegiendo la vida, no explotándola.

Su historia, capturada desde el cielo, nos invita a reflexionar y a actuar con urgencia para construir un mundo más justo y compasivo para todos los seres vivos.