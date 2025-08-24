Juan Enrique Romero, médico y veterinario, revela el momento perfecto para castrar tu gato: "Él mismo te avisará"

La castración de gatos, tanto machos como hembras, es una de las intervenciones más habituales en la práctica veterinaria contemporánea. Sin embargo, entre los tutores persiste la duda sobre el momento idóneo para llevarla a cabo.

En un vídeo difundido recientemente en su cuenta de Instagram, el médico veterinario argentino Juan Enrique Romero, docente universitario, divulgador y referente en bienestar animal, ha publicado un vídeo en el que ofrece algunas pautas para orientar a quienes conviven con felinos.

Romero inicia su exposición situando al gato en el contexto actual de las sociedades urbanas. "Si tienes un gato o una gata, la verdad que tienes una bendición para la convivencia con el ser humano", comienza diciendo el profesional al inicio del vídeo.

"Por eso digo que es el animal de compañía postmoderno, porque se adapta perfectamente a los horarios de la locura que tenemos hoy en día en nuestras sociedades, donde todo el día trabajamos y llegamos a las 7 u 8 de la noche a casa para convivir", añade.

El veterinario destaca que esta coincidencia no es casual: los felinos son animales de hábitos crepusculares y nocturnos.

De allí que su período de mayor actividad coincida con la disponibilidad horaria de los humanos que, tras la jornada laboral, buscan interacción y compañía. "Ese es el momento en el que el animal se despabila, se despierta, porque es un cazador crepuscular o nocturno", precisa.

Más allá de esta afinidad entre estilos de vida, el especialista centra su mensaje en el punto crítico: la detección de la madurez sexual, que marca el momento óptimo para la castración.

En los machos, la primera señal es inequívoca: "Cuando el macho empieza a marcar. Hay madurez desde el punto de vista genital, desde el punto de vista reproductivo, y ese es el momento para castrarlo". Según Romero, este comportamiento aparece generalmente hacia los 7 u 8 meses de edad, aunque la variación depende de cada gato.

En las hembras, la manifestación es distinta. Romero describe el inicio del celo con ejemplos concretos: "Si la hembra empieza a ronronear y a pedirte que la acaricies, empieza reiteradamente con unas especies de reclamos muy importantes, ese es el celo de la gata".

Este período reproductivo se presenta varias veces al año, con mayor frecuencia en primavera y otoño. "Dura varios períodos iguales, por ejemplo, en la estación del otoño o en la estación de la primavera", puntualiza.

El mensaje del especialista es claro: lo recomendable es realizar la cirugía inmediatamente antes de la madurez reproductiva o apenas después de alcanzarla. Esta decisión preventiva ayuda a evitar inconvenientes posteriores, tanto de comportamiento como de salud.

"Tenerlo en cuenta y castrar a tu animal inmediatamente antes de que pueda entrar en lo que se llama madurez reproductiva o inmediatamente después de esa madurez reproductiva para evitar problemas posteriores", aconseja Romero.

El profesional subraya, además, que el gato "tiene la ventaja de que te avisa", es decir, que brinda señales claras y observables de su desarrollo reproductivo, lo cual permite a los tutores actuar en el momento adecuado.

Más allá de los consejos prácticos, la castración contribuye a prevenir camadas no deseadas, reducir el abandono y mejorar la convivencia en el hogar.

En el caso de los machos, disminuye la marcación con orina y las peleas territoriales. En las hembras, reduce los maullidos insistentes durante el celo y previene problemas médicos como infecciones uterinas o la aparición temprana de tumores mamarios.