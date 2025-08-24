Lucía Casal, ganadera gallega, se vuelca con su tierra regalando paja: "Nos organizamos para llevártela a donde sea"

La ola de incendios forestales que asola el noroeste peninsular ha dejado imágenes de devastación nunca vistas en Galicia.

En medio del humo, las evacuaciones y la desesperación por las pérdidas, surgen también gestos de esperanza. Uno de ellos llega de la mano de Lucía Casal, una joven ganadera gallega que ha utilizado sus redes sociales para lanzar un mensaje de solidaridad y apoyo a quienes más lo necesitan.

"Gente, lo vuelvo a decir: a todo aquel que necesite comida para los animales, en este caso hierba seca, nosotros podemos donarla", comienza diciendo la joven ganadera.

Su mensaje condensa el espíritu de una comunidad acostumbrada a luchar contra la adversidad y que, una vez más, ha respondido con generosidad frente a la catástrofe.

El verano de 2025 pasará a la historia como uno de los más devastadores que se recuerdan en España. Según datos oficiales, más de 350.000 hectáreas han ardido solo en agosto, con especial virulencia en Ourense, donde el fuego ha arrasado al menos 50.000 hectáreas de monte y pasto.

La magnitud del desastre ha obligado a evacuar a miles de vecinos y ha provocado la pérdida de cosechas, viviendas y explotaciones ganaderas.

No obstante, los daños no son únicamente materiales. El impacto ecológico es inmenso: bosques enteros han desaparecido, decenas de especies animales se han visto desplazadas y cientos han muerto atrapadas por las llamas.

Mientras los equipos de emergencia trabajan sin descanso y las administraciones ponen en marcha ayudas extraordinarias, en el día a día la primera respuesta llega de los propios vecinos.

Ganaderos que aún conservan pastos o reservas de forraje han comenzado a compartir con aquellos que lo han perdido todo.

Es en este contexto es en el que se enmarca el ofrecimiento de Lucía Casal. Su iniciativa no es aislada: en las últimas semanas se han organizado redes solidarias de donación de paja, piensos y agua en diferentes comarcas gallegas. Incluso ayuntamientos y asociaciones rurales han habilitado cuentas solidarias para canalizar donaciones.

En ese vacío, la solidaridad rural se convierte en un salvavidas. "Entre ganaderos nos tenemos que ayudar", repite Casal en su vídeo, consciente de que su gesto puede marcar la diferencia para muchas explotaciones pequeñas.

El ofrecimiento de Lucía Casal va más allá del simple acto de donar alimento. Su mensaje simboliza la fuerza del tejido rural y la importancia de mantener vivas las redes de apoyo mutuo.

En un momento en que la emergencia climática amenaza con convertir estas tragedias en episodios recurrentes, gestos como el suyo recuerdan que la solidaridad es también una forma de resistencia.

En medio de un paisaje ennegrecido por el fuego, las palabras de Casal brillan como una declaración de principios: "si sabéis de alguien o eres tú el que necesita comida, ponte en contacto conmigo, te la haremos llegar".