La veterinaria Laura Izquierdo advierte de los riesgos en mascotas tras los incendios: "Seguro que necesitan oxígeno"

España vive este mes de agosto una de las olas de incendios más graves de las últimas décadas. Miles de hectáreas han sido arrasadas en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Madrid, provocando desalojos, pérdidas humanas y una devastación ambiental de enormes proporciones.

Sin embargo, además de las dramáticas imágenes de montes calcinados y pueblos evacuados, existe otra realidad menos visible: la de los animales que sufren en silencio las consecuencias del fuego.

Perros, gatos, caballos, aves y especies salvajes han resultado gravemente afectados por las llamas y, sobre todo, por la inhalación de humo.

En este escenario, la labor de veterinarios y voluntarios se ha convertido en un pilar esencial. Clínicas veterinarias han abierto sus puertas para atender urgencias, asociaciones de protección animal han organizado refugios improvisados y cientos de ciudadanos se han movilizado para rescatar y trasladar animales heridos o desorientados.

Entre los profesionales que se encuentran en primera línea destaca Laura Izquierdo, veterinaria del equipo de Medicina Interna del Hospital Veterinario AniCura Glòries, quien ha querido ofrecer pautas concretas para actuar con rapidez ante situaciones de emergencia con mascotas.

"Si detectamos que nuestras mascotas se han quemado, lo que debemos hacer es limpiar la zona con suero fisiológico o con agua, mantenerla húmeda y llevarla al veterinario para que le haga curas", apunta la veterinaria en una entrevista a Europa Press.

No obstante, tal y como apunta Izquierdo, lo más complicado es si la mascota en cuestión inhala humo. "A veces es un poco complicado de detectar, si le cuesta respirar o respira algo más rápido, o incluso vemos que a veces está tirando a un tono más azulado, debemos llevarlo al hospital, porque probablemente necesite oxígeno", añade.

Laura también aclara qué animales pueden verse más afectados en este tipo de catástrofes. "Los gatos, con su capacidad de conseguir altura, tienen más facilidad para apartarse. Y también es verdad que los perros tienen una conformación, que es más chata, que hace que respiren más rápido y, por lo tanto, los daños pulmonares son peores. Pero la inhalación de humo afecta a todos los animales por igual", señala.

Las recomendaciones de esta especialista ponen de relieve la importancia de actuar con rapidez y de contar con atención profesional en casos de quemaduras o intoxicaciones. En paralelo, la colaboración ciudadana y el esfuerzo de los veterinarios recuerdan que, en medio de la tragedia de los incendios, los animales también son víctimas y requieren una respuesta solidaria y eficaz.

Hoy, mientras brigadas forestales y la Unidad Militar de Emergencias continúan luchando contra las llamas, otros héroes menos visibles trabajan incansablemente para salvar vidas que rara vez ocupan los titulares: las de los animales que también sufren los estragos del fuego.