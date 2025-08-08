Un veterinario revela el sacrificio necesario para adoptar un gato: "Debes estar dispuesto a dárselo todo"

"Un gato es un miembro más de la familia", afirma un veterinario de ExpertoAnimal en un vídeo de YouTube. Antes de adoptar, es fundamental recordar que los mininos son seres vivos que requieren atenciones y cuidados a lo largo de toda su vida.

"Debes estar dispuesto a ofrecérselos siempre, hasta el día en que fallezca", añade el especialista. El equipo del proyecto ExpertoAnimal ofrece una guía completa sobre cómo adoptar un gato, abordando cada uno de los pasos y recomendaciones para garantizar una adopción responsable.

Este 8 de agosto, Día Internacional del Gato, desde Mascotario queremos reivindicar la relevancia de convivir y cuidar responsablemente a estos animales. La fecha, instaurada en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), busca generar conciencia sobre la tenencia responsable y el bienestar de los gatos en todo el mundo.

Según el análisis científico Companion animals in times of crisis, dirigido por el Dr. Jaume Fatjó, director de la Cátedra Fundación Affinity Animales, el contacto y el cuidado de los gatos tiene efectos positivos en la salud: refuerza la autoestima, amortigua el estrés y reduce la sensación de soledad.

Sin embargo, como explica el veterinario, existen varios requisitos para adoptar un gato:

Ser mayor de edad.

Confirmar tu identidad con DNI o equivalente.

Vivir en un lugar estable con todas las necesidades cubiertas.

Entregar un comprobante de domicilio (documento que justifique propiedad o alquiler).

Firmar un contrato de adopción, un documento en el que el adoptante se compromete a cuidar y mantener al gato en las mejores condiciones, no abandonarlo, no usarlo para la cría, esterilizarlo si no lo está, y comunicar al organismo cualquier pérdida o fallecimiento.

Acudir con un transportín.

Asegurar la identificación con microchip del gato si no ha sido identificado nunca.

Hacerse cargo de todos los tratamientos preventivos durante toda su vida.

¿Cómo y dónde adoptar?

Puedes adoptar un felino de amigos o conocidos cuyas gatas hayan parido, en centros veterinarios o a través de anuncios en Internet y redes sociales.

Este tipo de adopción suele ser gratuita entre particulares. Sin embargo, también debes asumir toda la responsabilidad legal y sanitaria que conlleva la adopción de un gato. Otra opción es acudir a refugios, albergues o protectoras de animales.

"Cada entidad presenta un protocolo de actuación, pero generalmente te harán una serie de preguntas o un cuestionario para conocerte mejor y determinar si eres una persona apta para la adopción", explica el veterinario de ExpertoAnimal.

Es posible que te citen para una visita a tu hogar, con el fin de comprobar las condiciones en las que vivirá el gato, y deberás firmar el contrato de adopción. Finalmente, se realiza el traspaso y la entrega del animal, y la entidad suele mantener contacto para hacer un seguimiento del proceso de adaptación.

Las edades

Puedes adoptar gatos de cualquier edad. "Pero es importante que, si son gatitos, permanezcan al menos hasta las 8 semanas de vida con su madre y sus hermanos", aconseja el veterinario.

De esta forma, concluyen el destete y mejoran su socialización. A partir de esa edad, la adopción puede llevarse a cabo en mejores condiciones. Adoptar a un gato tiene la ventaja de que está en pleno proceso de aprendizaje.

"Son más activos, inquietos, juguetones y puedes conseguir que se habitúe más fácilmente a tus rutinas y a los métodos de higiene y cuidados. Acostumbrarlo a que le cortes las uñas, bañarlo o enseñarle a no arañar lugares indebidos suele ser más sencillo que con gatos adultos", explica.

Adoptar un gato adulto que ha vivido en protectoras o refugios también puede ser muy gratificante. Suelen tener características afectivas muy marcadas y resultar sumamente agradecidos y cariñosos con sus adoptantes.

Dos gatos en una caja de cartón. Istock

Aunque siempre hay excepciones, y algunos gatos pueden tener traumas o malas experiencias que afectan a su sociabilidad, la adopción de un gato adulto generalmente es más sencilla: suelen estar ya esterilizados, identificados y con el calendario de vacunación iniciado.

La historia de Coco

Coco es un ejemplo. Un gato negro que fue adoptado a una edad muy avanzada (18 años), cuando muchos gatos mayores son pasados por alto en los refugios. Su actual dueña cuenta en un vídeo de YouTube que al principio estaba bastante enfermo.

Pesaba casi un kilo menos, apenas se movía, tenía muchos mocos y requirió hasta tres visitas veterinarias semanales durante cinco meses para recuperarse.

Afortunadamente, después de cinco meses, Coco finalmente se recuperó. "A pesar de ser abuelito, ahora está sano como una rosa", afirma su adoptante. Su recuperación y el compromiso de su dueña demuestran el amor y la segunda oportunidad que recibió.