Rescata a un perro y se abre en canal al contar su diagnóstico: "Es muy difícil tener que despedirme poco a poco"

Desde que la conocimos en La isla de las tentaciones hace unos años, Inma Campano ha sido mucho más que una cara conocida de televisión.

Empresaria, influencer y activista en defensa de los animales, Campano ha convertido su vida en un refugio para aquellos que, sin voz, han sido abandonados o maltratados.

Precisamente, uno de sus rescates más recientes ha tocado fibras más profundas que nunca: Luna, una perra que, más allá de su condición vulnerable, ha demostrado una fortaleza y un amor que inspiran.

Luna padece insuficiencia renal crónica, una enfermedad progresiva e irreversible que afecta gravemente la función de sus riñones.

Además, convive con leishmaniosis activa, una patología parasitaria que complica aún más su delicado estado de salud. A pesar de estas adversidades, Luna sigue demostrando su espíritu valiente y su capacidad para brindar amor y compañía.

En su cuenta de Instagram, Inma comparte habitualmente con sus seguidores momentos cargados de emoción y sinceridad.

De hecho, en uno de sus últimos mensajes, escribió un mensaje revelador sobre su perra Luna: "Mientras ella mira el horizonte, yo la miro a ella… sabiendo que, algún día, desgraciadamente no muy lejano, me tocará mirarlo sola".

Estas palabras reflejan el profundo vínculo que une a ambas y la inevitable realidad que enfrentan. El camino no es fácil, pero la fortaleza que demuestran juntas se convierte en un testimonio conmovedor para quienes las siguen.

"No hay palabras que expliquen lo difícil que es tener que despedirme poco a poco. Cuando se vaya, me va a dejar un vacío que nada ni nadie podrá llenar jamás", añade en una de sus publicaciones más recientes.

Sin embargo, es precisamente este amor incondicional lo que da sentido a su lucha diaria. Luna, a pesar de la enfermedad, sigue siendo una fuente de inspiración para Inma y para quienes las acompañan virtualmente.

"Pero aquí seguimos. Yo fingiendo que soy fuerte, y ella… enseñándome a vivir con amor incluso en el final", sentencia en uno de sus posts de Instagram.

Inma no solo rescató a Luna hace alrededor de dos años, sino que también ha convertido su vida en un ejemplo de dedicación y lucha por los animales más vulnerables. Su hogar es un refugio permanente para todo tipo de mascotas rescatadas, muchas de ellas con heridas físicas y emocionales profundas, que ella cuida con un compromiso absoluto.

Sobre este proceso, Inma reconoce el dolor que conlleva el cuidado de un ser que sabe que debe despedir poco a poco: "A veces pienso que ojalá fuera como los demás. Que no me doliera tanto, que no sintiera tanto, pero esto también es un regalo".

El testimonio de Inma es una invitación a valorar cada momento, a luchar con esperanza, incluso en las circunstancias más duras, y a reconocer la capacidad sanadora que tienen los animales en nuestras vidas.

Inma revela además, sin esconder la vulnerabilidad que siente, que cada día representa un nuevo desafío al que debe enfrentarse con coraje y esperanza. "No sé cómo se sobrevive a algo así. Solo sé que lo estoy intentando", admite.