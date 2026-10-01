Hard Rock Café Málaga organiza la cuarta edición de Málaga Tourism Meeting

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LO ESENCIAL Las claves Hard Rock Café Málaga celebró la cuarta edición de Málaga Tourism Meeting en el Día Mundial del Turismo. El evento reunió a profesionales, empresas y representantes institucionales del sector turístico para compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración. Participaron entidades como AEDAV, Turismo Costa del Sol y Mundo Marino, impulsando la conexión entre agentes turísticos. El encuentro incluyó espacios de debate sobre el presente y futuro del turismo en Málaga y sesiones de networking para los asistentes.

Hard Rock Café Málaga ha celebrado la cuarta edición de su Málaga Tourism Meeting, un encuentro profesional que, un año más, se desarrolló en el marco del Día Mundial del Turismo y que tiene como objetivo conectar a profesionales, empresas y representantes institucionales vinculados al sector turístico.

Bajo el concepto “Conectando turismo, negocios y destinos”, esta nueva edición reunió en Hard Rock Café Málaga a diferentes representantes del sector para compartir experiencias, generar nuevas oportunidades de colaboración y poner en común perspectivas sobre el presente y el futuro del turismo en Málaga.

El encuentro cuenta con la colaboración de AEDAV, Turismo Costa del Sol y Mundo Marino, entidades y empresas vinculadas al ámbito turístico que contribuyen a enriquecer esta iniciativa y a generar nuevas oportunidades de conexión entre los distintos agentes del sector.

“Para nosotros es muy importante llegar a esta cuarta edición y seguir construyendo un encuentro que conecte a quienes forman parte del turismo de Málaga. Queremos que el Málaga Tourism Meeting sea, sobre todo, un espacio para compartir, generar nuevas relaciones y poner en valor las oportunidades que ofrece nuestro destino”, explica Lily Medina, responsable de Marketing de Hard Rock Café Málaga.

El encuentro contó con la participación de Jacobo Florido, concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, y Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol.

El programa incluyó además Tourism Connections: Málaga como destino turístico, un espacio dedicado a compartir perspectivas y oportunidades para el sector turístico, seguido de diferentes momentos de networking entre los asistentes.