Ni el Brexit ni la crisis: los británicos son otra vez los reyes este verano en el aeropuerto de Málaga

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Las claves Generado con IA El aeropuerto de Málaga registró más de 3 millones de pasajeros en agosto, un 6,6% más que el año anterior. Casi 750.000 pasajeros viajaron entre Málaga y el Reino Unido, consolidando a los británicos como los principales turistas este verano. El 27,1% de la demanda de vivienda en Málaga es extranjera, encabezada por británicos, holandeses y suecos. Málaga ofrece una de las mejores conexiones aéreas directas con ciudades británicas como Londres, Manchester y Birmingham.

Saltaron las alarmas con el Brexit. Reino Unido se independizaba de la Unión Europea y eso podía repercutir en el turismo británico en la Costa del Sol.

Pero el sol, los espetos, la cerveza barata y la calidad de vida se imponen a los papeles y las colas en el control de pasaportes. Este verano, uno más, el británico ha sido el rey en el aeropuerto de Málaga.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) publicó ayer los datos de pasajeros correspondientes al mes de agosto.

El aeropuerto de Málaga contabilizó algo más de 3 millones de pasajeros, un 6,6% más respecto a agosto del año pasado. Rebasa récord tras récord.

De ellos, 2,56 millones eran extranjeros. Y, de ellos, casi 750.000 volaron hacia Málaga o desde Málaga al Reino Unido. También van malagueños, otros españoles y personas de otras nacionalidades en esos vuelos, pero la mayoría son británicos.

La Costa del Sol es uno de sus destinos favoritos desde hace décadas. En noviembre se celebrará una nueva edición de la World Travel Market en Londres y se hará hincapié en su fortaleza.

La mayoría pasan unos días de vacaciones en hoteles y viviendas de uso turístico, pero también son muchos los que tienen una casa en propiedad o en tiempo compartido.

Un informe de Idealista publicado hace unos días indicaba que Alicante, Baleares y Málaga son las tres provincias españolas donde hay una mayor demanda de extranjeros para comprar vivienda.

En el caso concreto de Málaga, los extranjeros son el 27,1% de la demanda y está encabezada por británicos, holandeses y suecos.

Esa gran relación entre Reino Unido y la Costa del Sol está cimentada, además, desde hace años en una gran conectividad aérea directa.

El aeropuerto de Málaga es uno de los que más vuelos directos tiene de Europa con ciudades de Gran Bretaña y eso facilita las cosas a los turistas.

Un ejemplo de ello es que en los meses de junio y julio -el dato de agosto aún no ha salido publicado- el mayor destino del aeropuerto de Málaga fue el aeropuerto londinense de Gatwick con casi 260.000 pasajeros.

Pero entre los primeros también se encuentran los aeropuertos de Manchester, Stansted (Londres), Birmingham, Bristol, Luton (Londres), Liverpool o Leeds.