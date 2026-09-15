Ya es oficial: el Imserso abre el plazo para que los jubilados puedan solicitar viajes por toda España desde 50 euros

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Las claves Generado con IA El Imserso abre el plazo de solicitud para su programa de viajes 2026-2027, dirigido a jubilados y pensionistas. Se ofrecen 879.213 plazas para viajar por España, con opciones desde 50 euros para quienes tengan menos recursos. Las cartas de acreditación ya se están enviando a más de 4,6 millones de personas, permitiendo reservar viajes según la provincia de residencia. Los viajes pueden reservarse online o en agencias autorizadas, y algunos permiten viajar con mascotas bajo condiciones específicas.

El programa de Turismo del Imserso ya se puede solicitar para la temporada 2026-2027, con miles de plazas disponibles para que los pensionistas puedan viajar por España, incluidas opciones desde 50 euros para los jubilados con menos recursos.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha comenzado ya el envío de las cartas de acreditación a los usuarios del programa. En total, son 2.938.156 cartas que llegarán a las 4.602.255 personas acreditadas para participar en esta nueva temporada.

En total, la campaña pone a disposición de los mayores 879.213 plazas. La mitad, 440.284, corresponden a destinos de costa peninsular.

Otras 228.142 son para la costa insular y las 210.787 restantes se destinan a viajes de escapada, con circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta, Melilla y destinos europeos.

Una de las opciones más atractivas que vuelve a ofrecer el programa son los viajes con una tarifa de 50 euros. Están dirigidos a pensionistas con menos recursos y permiten elegir destino sin que el precio aumente por tratarse de una zona concreta.

El Imserso ha reservado 7.447 plazas para esta modalidad. Pueden acceder a ellas quienes reciban una prestación igual o inferior a la cuantía de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad de la Seguridad Social. En estos casos, el organismo público asume la parte restante del coste del viaje.

También se mantiene este año la posibilidad de viajar acompañado de animales de compañía en determinados viajes de costa peninsular e insular, siempre bajo las condiciones establecidas para el traslado y cuidado de las mascotas.

Los usuarios de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja pueden reservar ya sus viajes.

En el resto de comunidades, los usuarios preferentes tendrán que esperar hasta el miércoles 16 de septiembre, mientras que los no preferentes podrán acceder a la compra desde el jueves 17. En este segundo grupo se encuentran Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, Cantabria, Murcia y País Vasco.

Durante los primeros días de comercialización, cada provincia tendrá asignado un cupo de viajes en función de su número de residentes mayores de 65 años.

Así, entre el 14 y el 18 de septiembre los usuarios solo podrán reservar inicialmente dentro de las plazas correspondientes a su provincia.

La situación cambiará a partir del 19 de septiembre, cuando se abrirá la posibilidad de reservar aquellas plazas que hayan quedado libres en cualquier provincia.

El Imserso señala que el sistema permanece abierto durante toda la temporada y que las cancelaciones, cambios y renuncias hacen que aparezcan nuevas plazas disponibles de forma constante.

El programa también busca repartir los viajes durante los distintos meses del año. Para ello, el 36% de las plazas de cada lote se distribuye proporcionalmente a lo largo de la campaña, con la intención de evitar que toda la demanda se concentre en las fechas de mayor ocupación.

Los viajes de costa peninsular y turismo de escapada se comercializan a través de Turismo Social, mientras que los de costa insular se gestionan mediante Mundicolor. Para realizar la reserva por internet será necesario introducir el DNI y la clave de acreditación recibida en la carta.

También existe la opción de acudir a una agencia de viajes autorizada, donde bastará con presentar el DNI.