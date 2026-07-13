El gran desembarco de Fuerte Hoteles en La Herradura: invertirá 14 millones en un cinco estrellas solo para adultos

La obra del hotel que Fuerte Hoteles abrirá en La Herradura en 2028. EE

Las claves

Las claves Generado con IA Fuerte Hoteles invertirá 14 millones de euros en un hotel cinco estrellas solo para adultos en La Herradura, Granada. El hotel, llamado Daia La Herradura, estará en primera línea de playa, contará con 220 habitaciones y abrirá en 2028. Ofrecerá servicios centrados en el bienestar, gastronomía variada, zonas de piscinas, gimnasio, área de yoga y un espacio wellness. La cadena hotelera sigue su expansión, sumando este proyecto a su reciente acuerdo con Hilton para un hotel en Cancún.

La cadena hotelera malagueña Fuerte Hoteles va a entrar en la provincia de Granada. Y lo va a hacer a lo grande.

La compañía ha anunciado que ha empezado las obras de un hotel de cinco estrellas en la localidad de La Herradura en el que invertirá 14 millones de euros.

El complejo tendrá 220 habitaciones, de las cuales 20 de ellas tendrán acceso directo a la piscina desde la terraza, y abrirá sus puertas en 2028.

El hotel se llamará Daia La Herradura y está en primera línea de playa.

"Ofrecerá una propuesta centrada en el bienestar y la desconexión, con una amplia oferta gastronómica que incluirá un rooftop bar, un restaurante buffet, un restaurante a la carta y un bar junto al solárium. Además, dispondrá de varias zonas de piscinas con jacuzzi, un espacio wellness, gimnasio, área exterior para la práctica de yoga y un atelier, en línea con el concepto slow luxury que caracteriza a la marca Daia", señalan desde la empresa de la familia Luque.

Un hotel solo para adultos

Este hotel es de cinco estrellas y solo para adultos. Es una línea que está explotando Fuerte Hoteles a través de las marcas Daia y Amáre que le está dando buenos resultados. Ya tiene uno en Conil desde 2024.

La empresa malagueña busca un turismo de alto poder adquisitivo que busque entornos naturales privilegiados.

Expansión

La cadena está en plena fase de expansión. Cuando abra el hotel de La Herradura tendrá en total 10 hoteles y dos complejos de apartamentos con 2.864 habitaciones.

De hecho, hace unos días anunció el acuerdo con la multinacional Hilton para un hotel en Cancún de 429 habitaciones que abrirá en octubre de este año.

Fuerte Hoteles tiene complejos turísticos en Marbella, Ibiza, Sancti Petri, Conil, El Rompido, Grazalema, Nerja y Torrox, a los que se unirán los de Cancún y La Herradura.