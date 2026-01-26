Málaga y Melilla refuerzan su cooperación turística con un nuevo protocolo

Las claves nuevo Generado con IA Málaga y Melilla han renovado su acuerdo turístico para fortalecer la cooperación entre ambos territorios. El protocolo prevé la creación de sinergias, acciones coordinadas y un plan de trabajo conjunto para evaluar resultados. Incluye mecanismos como el intercambio de buenas prácticas, publicaciones conjuntas y presencia compartida en ferias y eventos. Melilla contará con un espacio propio en la oficina de información turística de Málaga y se crea una comisión mixta de seguimiento.

El Ayuntamiento de Málaga y la Ciudad Autónoma de Melilla han firmado la renovación de su acuerdo turístico con el fin de estrechar la cooperación entre ambos territorios.

El documento, suscrito por el concejal de Turismo de Málaga, Jacobo Florido, y el consejero de Turismo de Melilla, Miguel Marín, reafirma la intención de fortalecer la imagen conjunta de ambos destinos, impulsar nuevas estrategias y promover experiencias turísticas complementarias.

El texto contempla mecanismos de colaboración como el intercambio de buenas prácticas, la edición de publicaciones conjuntas y la presencia compartida en ferias, congresos y otros eventos del sector. También prevé que Melilla disponga de un espacio propio en la oficina de información turística de Málaga, situada en la plaza de la Marina.

Entre los objetivos del protocolo figura la creación de sinergias, el diseño de acciones coordinadas y la elaboración de un plan de trabajo común que permita evaluar resultados y avances. Se incorpora, además, la constitución de una comisión mixta de seguimiento y la posibilidad de establecer convenios específicos para proyectos concretos.

La firma de este acuerdo se suma a la cooperación institucional desarrollada en los últimos años. En 2023 ambas administraciones suscribieron un primer protocolo de colaboración, que tuvo continuidad con iniciativas conjuntas de promoción en 2024, como la presentación en Málaga de la campaña “Melilla y sus bonos turísticos”.