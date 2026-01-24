El gran negocio de la compraventa de hoteles en Málaga: mueve 2.000 millones de euros en cinco años

Entre las operaciones destacadas están la compra del Blue Sea Cervantes, la llegada de Waldorf Astoria a Marbella con 220 millones de inversión y la adquisición del Molina Lario por Catalonia.

El aeropuerto de Málaga rompió récords en 2025 con 26,7 millones de pasajeros, lo que ha impulsado una futura ampliación para alcanzar los 36 millones de usuarios.

La Costa del Sol vivió en 2025 el mejor año turístico de su historia, recibiendo 14,65 millones de turistas y generando más de 21.800 millones de euros en ingresos.

La compraventa de hoteles en Málaga ha movilizado casi 2.000 millones de euros entre 2021 y 2025, con los mayores volúmenes de inversión en 2022 y 2023.

De la nada al todo. De hoteles completamente cerrados por la pandemia y un futuro incierto a récord de turistas e ingresos. Los hoteles están en el punto de mira de los inversores, que están realizando fuertes desembolsos, y la Costa del Sol está en letras mayúsculas en todas las agendas.

Los datos son claros. Desde el año 2021, saliendo aún de la crisis del Covid19, hasta 2025 se han invertido 1.968 millones de euros en la compraventa de hoteles en Málaga, según los datos facilitados a EL ESPAÑOL de Málaga por la consultora especializada Colliers.

Curiosamente, los dos años con mayor importe en las transacciones fueron 2022 y 2023, cuando aún el turismo estaba despegando de nuevo. En ambos ejercicios se superaron los 500 millones de euros de inversión en hoteles malagueños.

Málaga, la Costa del Sol, es un destino vacacional por excelencia. Pese a la incertidumbre económica internacional, la guerra en Ucrania, la inflación y todo lo que genera zozobra, cada año llegan más turistas y más del 60% son extranjeros.

Un ejemplo. El 2025 fue el mejor de la historia para Málaga con 14,65 millones de turistas y 21.811 millones de euros de ingresos, según los datos oficiales de Turismo Costa del Sol.

En el aeropuerto de Málaga, más de lo mismo. Está más que consolidado como el cuarto mayor de España -el tercero peninsular- tras Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. En 2025 rompió todos sus récords al alcanzar los 26,7 millones de pasajeros.

El aeropuerto de Málaga tiene una capacidad máxima de 30 millones de usuarios. A este ritmo se quedará pequeño en apenas dos o tres años. El Gobierno ya ha anunciado una ampliación para alcanzar los 36 millones de viajeros que supondrá una inversión de 1.500 millones de euros.

Los fondos de inversión y los empresarios conocen perfectamente estos datos y así se está reflejando en sus inversiones. Los hoteles vacacionales, los de la Costa, han atraído 1.447 millones de euros en los últimos cinco años.

Una habitación de un hotel en Málaga capital.

Pero Málaga capital también está disparada en turismo y cada vez hay más hoteles y operaciones. La compraventa de hoteles urbanos ha supuesto 520 millones de euros de inversión entre 2021 y 2025.

En este último año la inversión total ha ascendido a 309 millones de euros. Entre las principales operaciones han estado la venta del Blue Sea Cervantes por Arena Investors y Oppo Invest; la desinversión de Blantyre Capital del AluaSoul Costa Málaga, adquirido por Sofidy y actualmente operado por Pierre & Vacances bajo un contrato de arrendamiento a largo plazo; o la transmisión del MedPlaya Bali en el marco de la operación corporativa de la venta del grupo hotelero a la gestora española Azora.

La cadena Olala! compró el hotel Agur en Fuengirola; en Málaga capital Catalonia se ha quedado con el Molina Lario y se ha transmitido el Room Mate Valeria.

Uno de los proyectos más espectaculares que se va a desarrollar en los próximos años fue presentado en diciembre en Nueva York. Waldorf Astoria abrirá su primer hotel en España en Marbella. Higuerón Developments va a hacer una transformación integral del mítico Marbella Golf e invertirá 220 millones de euros. Abrirá en 2029.

Destino líder en Andalucía

La Costa del Sol es el destino turístico líder en Andalucía y el que despierta más pasiones entre los inversores. En 2025, según el informe de Colliers, se desembolsaron 847 millones de euros en compraventa de hoteles en Andalucía. Málaga acaparó el 36% del dinero.

Entre los principales cambios de manos destacaron la compra del Hotel Fairmont La Hacienda, un cinco estrellas gran lujo en San Roque (Cádiz) por 170 millones de euros. Lo compró el fondo Activum al Grupo Millenium.

Omega Capital Group se hizo con el 50% de tres hoteles de la cadena Hospes -dos de 5 estrellas y uno de 4- ubicados en Córdoba, Sevilla y Granada.

El hotel más grande que se adquirió el año pasado en Andalucía fue el Silken Al Andalus Palace de Sevilla, un cuatro estrellas con 623 habitaciones que compró Hotusa.

Un sector en racha

Los hoteleros siempre son muy prudentes en sus declaraciones. Suelen ver el vaso medio vacío aunque no les quede una habitación libre por aquello de que el turismo es un sector sensible.

Pero las cuentas de resultados están ahí y el 2025 ha sido especialmente beneficioso, al menos en la Costa del Sol. La ocupación media en 2025 ha sido del 78%.

Hasta el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque, lo reconoce: "El sector hotelero ha reforzado su competitividad y su capacidad de adaptación a un contexto turístico cada vez más exigente. Hemos dejado atrás la fase de recuperación para entrar en una etapa de normalización con cifras sólidas y estables".

Y en 2026 se prevé más de lo mismo. La cadena Ona Hotels & Apartments ha anunciado que ha comprado el Hotel Ritual Torremolinos, un tres estrellas de 187 habitaciones junto a la playa de esta localidad malagueña. En los próximos meses habrá muchas más operaciones.