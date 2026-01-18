El incontestable liderazgo de Ryanair en el aeropuerto de Málaga: casi triplica sus pasajeros y vuelos en 10 años

El aeropuerto internacional Málaga-Costa del Sol está batiendo su récord de pasajeros un año tras otro gracias a muchos motivos y uno de los más importantes es la apuesta por este destino de la línea irlandesa Ryanair.

Cogió el liderato en el aeródromo malagueño en el año 2010 y no solo no lo ha soltado sino que la distancia con sus competidores es aún enorme.

Eso se debe a que Málaga es un destino crucial para la compañía. Hace justo un año, Ryanair anunciaba que suprimía 800.000 asientos y 12 rutas para el verano de 2025 en España en su pelea con Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) por el pago de tasas.

Afectaba a vuelos en Jerez, Valladolid, Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander. Si se añade la programación de invierno restaron un total de dos millones de plazas. Málaga no la tocó.

Los números son incuestionables. El aeropuerto de Málaga cerró el 2025 con 26,7 millones de pasajeros y 186.900 vuelos. La cuota de mercado de Ryanair es del 31% en viajeros y del 25,9% en vuelos.

Ryanair movió en 2025 a 8,35 millones de pasajeros en Málaga, frente a los 3,22 millones de Vueling y los 2,5 millones de Easyjet, según los datos oficiales publicados por Aena.

La línea irlandesa, por tanto, mueve más del doble de pasajeros que su inmediato perseguidor. La evolución es además constante ya que en 2024 trasladó a 7,6 millones de personas, de forma que en un año ha tenido casi 800.000 pasajeros más.

Las matemáticas en el transporte aéreo son fáciles. Cuantos más aviones tienes y más rutas haces, más pasajeros mueves siempre que tengas unos índices de ocupación normales. Ryanair tiene en Málaga 15 aviones basados, es decir, que están en Málaga y desde aquí van y vienen a sus respectivos destinos. La compañía ha afirmado que eso supone una inversión de 1.500 millones de euros y 6.800 empleos en la provincia.

En octubre presentaron la temporada de invierno. Ahora están volando a 83 aeropuertos desde Málaga y han incluido 9 rutas nuevas a Pardubice, Ostrava, Brno (República Checa); Bratislava (Eslovaquia); Lübeck, Münster (Alemania); Estocolmo Västeras (Suecia); Teesside (Inglaterra); y Varsovia (Polonia).

En lugar de reducir como en otros destinos, Ryanair ha aumentado un 7% su capacidad de vuelo en esta temporada de invierno en Málaga.

Si miramos más atrás, el crecimiento del aeropuerto malagueño es exponencial. Y en esa línea ha ido Ryanair. En 2015, una década atrás, el aeropuerto captó a 14,4 millones de viajeros según las estadísticas de Aena.

Ryanair ya era líder con 3 millones de pasajeros, mientras que Vueling y Easyjet seguían en el podio con 1,6 y 1,7 millones respectivamente. En diez años, por tanto, Ryanair casi ha triplicado su volumen de pasajeros.

En los vuelos pasa igual. Ryanair operó en 2025 un total de 48.546 vuelos en el aeropuerto de Málaga, una media de 133 diarios, y en 2015 eran 17.424.

El compromiso de Ryanair con Málaga parece claro. Llevan 15 años siendo líderes y aumentando el número de aviones basados en el aeropuerto malagueño, con lo que ello implica en crecimiento de rutas y pasajeros.

Salvo cambio de rumbo inesperado, todo apunta a que ese compromiso se mantendrá firme. En breve presentarán la temporada de verano y veremos las rutas previstas.

En el polo opuesto eso tiene también su peligro: una excesiva dependencia. Que un tercio del tráfico del aeropuerto de Málaga dependa de una única compañía es un riesgo evidente. Y el Gobierno prevé invertir 1.500 millones de euros en los próximos años para ampliar la capacidad del aeropuerto de Málaga desde los 30 millones de pasajeros actuales hasta los 36. Tendrán que cuidarse ambas partes.