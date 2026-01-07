El complejo turístico Holiday World Resort de Benalmádena se integra en la oferta de Meliá: suma 22 hoteles en la provincia

Las claves nuevo Generado con IA Meliá Hotels International incorpora el complejo Holiday World Resort de Benalmádena a su oferta en Málaga, alcanzando 22 hoteles en la provincia. Holiday World Resort, propiedad del Grupo Peñarroya, cuenta con tres hoteles de cuatro estrellas superior y apartamentos premium, sumando un total de 864 habitaciones. El complejo destaca por su Beach Club de más de 29.000 m² con nueve piscinas, once jacuzzis, toboganes y una amplia oferta de ocio y restauración. A partir de la temporada 2026, Holiday World Resort añadirá cuatro pistas de Pickleball, siendo pionero en esta disciplina entre los complejos hoteleros vacacionales en España.

Meliá Hotels International continúa su expansión por Málaga. La cadena ha anunciado la próxima incorporación del complejo Holiday World Resort, en Benalmádena, a su oferta comercial en la provincia. Se trata de uno de los establecimientos turísticos más grandes de la Costa del Sol, con tres hoteles y un conjunto de apartamentos.

La incorporación efectiva del complejo está prevista para el próximo mes de marzo, cuando pasará a formar parte del porfolio de Meliá Hotels International y comenzará a operar como Affiliated by Meliá Holiday World. Con esta incorporación, eleva a 22 los hoteles operativos o en proceso de apertura en la provincia.

Holiday World es propiedad de Grupo Peñarroya, y está integrado por tres hoteles de cuatro estrellas superior --Holiday World Polynesia, Holiday World Riwo y Holiday World Village--, además de los apartamentos premium Casamaïa, sumando un total de 864 habitaciones.

Con más de 20 años de trayectoria, Holiday World realiza una propuesta vacacional con una oferta integral que combina ocio, gastronomía, deporte y bienestar, han expresado.

Entre sus principales instalaciones destaca un Beach Club de más de 29.000 metros cuadrados, con nueve piscinas, once jacuzzis, incluyendo también una piscina de olas, toboganes y zonas acuáticas tematizadas, perfectas para disfrutar en familia y que se completa con una variada oferta de restauración.

El complejo dispone, asimismo, de completas instalaciones deportivas, con un centro de más de 3.600 metros cuadrados que incluye pista de tenis, pádel y baloncesto, campo de fútbol 7 y zonas de entrenamiento funcional.

Además, para la nueva temporada 2026, incorpora a su oferta, cuatro pistas de Pickleball convirtiéndose en el primer club deportivo de esta disciplina en un complejo hotelero vacacional en España.

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha señalado que la Costa del Sol ha sido siempre un destino estratégico para la hotelera mallorquina. "La incorporación de Holiday World Resort refuerza nuestro compromiso con la calidad turística y la expansión en los principales enclaves turísticos de España. Estamos orgullosos de sumar uno de los complejos más completos de Málaga a nuestra oferta", ha indicado el directivo.

Por parte de Holiday World, la presidenta del grupo, Pepa Peñarroya, ha destacado que este acuerdo marca un hito para Holiday World, abriendo una nueva etapa de crecimiento y consolidación para su proyecto hotelero.

"Nos permitirá fortalecer nuestra propuesta vacacional, mejorar la experiencia de nuestros huéspedes a través de renovaciones estratégicas y acceder a nuevos mercados, apoyándonos en un aliado con una sólida trayectoria y profundo conocimiento del sector", ha asegurado.