Así es ME Málaga, el famoso 'hotel de Piqué' que abrirá en pleno centro: obras de Picasso y Miró y estrellas Michelin

Han sido años de trabajo pero ME Málaga, una de las nuevas perlas de la cadena hotelera Meliá, abrirá en pleno centro de Málaga en las próximas semanas.

Se ha construido un hotel de lujo de cinco estrellas en el solar donde estaba el antiguo cine Andalucía, entre la calle Victoria y la plaza de la Merced. Tiene 128 habitaciones, 8 suites y 14 junior suites.

Se ha hecho famoso durante su construcción por varios aspectos. Por ser un hotel de lujo en un sitio emblemático, por ser de la cadena Meliá, una de las multinacionales turísticas más importantes del país, y porque entre sus socios está el exjugador del Barcelona Gerard Piqué, de ahí que en los medios de comunicación siempre se le haya llamado el "hotel de Piqué".

El hotel ya está terminado y se están revisando los últimos flecos para poder abrirlo al público, algo que se hará en las próximas semanas.

En cualquier caso, la cadena ha enviado este miércoles una nota de prensa a los medios de comunicación con algunos datos e imágenes.

"Su arquitectura y diseño interior, firmados por el estudio ASAH, reinterpretan el espíritu del sur a través de materiales naturales, luz y arte contemporáneo, haciendo de cada rincón una experiencia sensorial", explican.

Gastronomía

También ponen en valor la azotea del hotel, con grandes vistas del centro y en especial de la Alcazaba, que será una de las terrazas de moda tanto para comer como para tomarse una copa.

Meliá hace especial hincapié en la oferta gastronómica. Será gestionada por el grupo Cañitas Maite con los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo, que suman entre los dos tres estrellas Michelin y cinco soles Repsol.

ME Málaga tendrá dos restaurantes y un pool bar. En la azotea estará el Cañitas Maite, el restaurante principal, donde destacará el carabinero a la parrilla. En el lobby estará Eñe, para comer de forma más desenfadada. En Meliá ponen énfasis en el donut de rabo de toro o un bocata de calamares "reinterpretado".

Obras de arte

El hotel también contará con importantes obras de arte originales para disfrute de sus clientes. En el lobby habrá un Picasso y un Miró.

Los techos han sido realizados por el diseñador Rafa García y hay un gran mural de bienvenida creado por la artista Marina Anaya.

Por otra parte, Meliá colabora con Lacoste y los empleados de ME Málaga llevarán la ropa de esta marca francesa.

“Con la apertura de ME Málaga, continuamos reforzando nuestra apuesta por el sur de España y por destinos con una identidad cultural y creativa tan inspiradora como la de Málaga. La ciudad representa hoy el nuevo pulso del Mediterráneo: energía, arte y modernidad, valores que conectan plenamente con el espíritu de ME by Meliá", asegura Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International.