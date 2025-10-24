La Costa del Sol negocia con Delta Airlines un vuelo directo entre Málaga y Atlanta, el mayor aeropuerto del mundo

Las claves nuevo Generado con IA La Costa del Sol está negociando con Delta Airlines para establecer un vuelo directo entre Málaga y Atlanta, el aeropuerto más transitado del mundo. El éxito del vuelo directo de United Airlines entre Málaga y Nueva York respalda el interés por la Costa del Sol entre los turistas estadounidenses. Se buscan nuevas conexiones aéreas directas desde Málaga a Miami y Atlanta para incrementar el número de turistas estadounidenses y latinoamericanos en la región. El uso de nuevos aviones de 180 plazas podría facilitar la rentabilidad de los vuelos intercontinentales hacia Málaga.

Una de las grandes aspiraciones de la Costa del Sol es entrar de lleno en el mercado estadounidense. Es un mercado enorme y el que viene a Europa suele pasar largas estancias y tiene un poder adquisitivo alto.

Los números avalan además que hay interés por la Costa del Sol. El vuelo directo entre Málaga y Nueva York de United Airlines que opera en verano tiene una gran tasa de ocupación y es rentable.

Se quieren dar más pasos. El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha afirmado este viernes que están en negociaciones con Delta Airlines para crear un vuelo directo entre Atlanta y Málaga.

El aeropuerto de Atlanta es el centro de operaciones de Delta y el aeropuerto que mueve más pasajeros del mundo, por delante del de Dubái y el de Dallas.

Desde allí se vuela de forma directa a más de 260 destinos, de los cuales 70 son internacionales. Si hubiera una conexión con Málaga podría atraer a muchos miles de viajeros cada año.

Por otra parte, se sigue trabajando para que haya un vuelo directo entre Málaga y Miami, en esta ocasión con la compañía American Airlines.

Desde Atlanta se podría incidir más en el turismo puramente norteamericano y desde Miami, además del estadounidense, se puede acceder con mayor facilidad a turistas latinoamericanos.

Si Málaga consiguiera triplicar su conexión aérea directa con Estados Unidos a través de Nueva York, Atlanta y Miami el volumen de turistas crecería de forma exponencial.

Son además viajeros que vienen buscando experiencias y que aprovechan su viaje a Málaga para conocer el resto de Andalucía.

En Málaga hay un grupo de trabajo, formado por el aeropuerto, Turismo Costa del Sol, la Junta de Andalucía y otros agentes, que hacen estudios de viabilidad y se los presentan a las compañías aéreas para demostrarles que poner un vuelo directo con Málaga les puede salir beneficioso.

Eso es lo que han hecho con Delta y con American Airlines. "Hemos presentado estudios y números. Pero no depende solo de la rentabilidad para la compañía sino también de la disponibilidad de aviones, que es muchas veces lo que les frena", ha dicho Salado.

Antonio Díaz, director general de Turismo Costa del Sol, ha precisado que un aspecto a favor es que las líneas aéreas están a la espera de que les lleguen unos nuevos aviones de 180 plazas que son más fáciles de llenar y, por tanto, de rentabilizar que uno de 350 plazas para vuelos intercontinentales.

"Hay compañías en EEUU interesadas en estos aviones para ciudades como Málaga porque es más rentable. Puede haber un gran salto ahí", ha añadido Díaz. En los próximos meses se verá si estas negociaciones fructifican.