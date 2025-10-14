Estos son los mercadillos navideños de Europa que puedes visitar desde Málaga en avión: vuelos a 21 euros

Comienza la cuenta atrás para Navidad, una época en la que muchos aprovechan para hacer escapadas a otros países, especialmente a las capitales europeas. En estas ciudades son muy tradicionales los mercadillos navideños, llenos de actividades, espectáculos y puestos.

Para planificar escapadas en esta época del año, la aerolínea Vueling oferta conexiones desde Málaga con las principales ciudades europeas: seis destinos a menos de tres horas de avión, con precios que van desde los 21 euros por trayecto.

París

Desde Málaga, este trayecto cuenta con 16 frecuencias semanales en noviembre y diciembre. Los mercados navideños llenan plazas emblemáticas como La Défense o el Trocadéro, donde la silueta de la Torre Eiffel se alza sobre las casetas de madera adornadas con artesanía, vino caliente y delicias francesas.

Entre ellas, destaca el clásico bûche de Noël, un postre en forma de tronco elaborado con bizcocho y crema que endulza cada mesa parisina durante las fiestas.

Londres

Desde principios de noviembre, las calles se visten de gala con impresionantes iluminaciones, especialmente en Oxford Street, Regent Street o Covent Garden, donde los árboles gigantes y las guirnaldas crean un ambiente digno de película.

Además, no puedes dejar de visitar el famoso Winter Wonderland en Hyde Park, un parque temático navideño lleno de luces, puestos de comida, atracciones y espectáculos que hacen que la experiencia festiva sea aún más mágica.

Para quienes inicien su viaje en Málaga, la aerolínea cuenta con 8 frecuencias en noviembre, y hasta 19 en diciembre.

Bruselas

El Winter Wonders de Bruselas es mucho más que un mercado, es un rincón mágico que reúne más de 250 casetas de madera en plazas como la Grand Place, la Rue de la Bourse o Place Sainte-Catherine.

Desde Málaga, Vueling ofrece 3 frecuencias semanales hacia Bruselas en noviembre, y hasta 5 en diciembre.

Ámsterdam

En noviembre, Vueling ofrece 9 frecuencias semanales con origen Málaga hacia Ámsterdam, y hasta 11 frecuencias en diciembre. Disponibles a partir de 25 euros por trayecto.

En invierno, Ámsterdam se transforma en un paisaje encantado, donde los canales se iluminan con miles de destellos durante el Amsterdam Light Festival. Las plazas más emblemáticas, como Dam Square o Museumplein, acogen mercados navideños repletos de puestos de artesanía, dulces y patinaje sobre hielo.

No faltan los clásicos neerlandeses como los poffertjes —pequeños pancakes esponjosos— o el oliebollen, un dulce típico de estas fechas.

Barcelona

La capital catalana celebra la Navidad con el mercado de Santa Llúcia, frente a la Catedral de la ciudad, es uno de los más antiguos de Europa.

En cuanto a Málaga, Vueling ofrece entre 4 y 7 vuelos diarios en noviembre y diciembre de este año.

Zúrich

Vueling conecta Málaga con Zúrich con 2 frecuencias semanales. Los mercadillos de Zúrich desprenden el aroma del chocolate recién hecho e invitan a descubrir tabletas artesanales adornadas con frutos secos, especias y delicados motivos navideños.

Durante estas fechas, la ciudad alpina se transforma por completo, con luces y decoraciones que iluminan sus calles y plazas. Entre los mercadillos que no puedes perderte se encuentran el Christkindlimärt, Rapperswil, Werdmühleplatz y Heiliger Bimbam, cada uno con su propio encanto y propuestas únicas para disfrutar de la Navidad.