El Aeropuerto de Málaga sigue batiendo récords: consigue más de 2,6 millones de pasajeros en el mes de septiembre

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol vuelve a marcar un mes al alza en septiembre. A lo largo del mes se contabilizaron más de 2,6 millones de pasajeros, un 5% más que en el mismo periodo de 2024, y 17.656 operaciones de aterrizaje y despegue, lo que representa un incremento del 4,5%.

Según han indicado desde Aena en un comunicado, el grueso de los viajeros se concentró, como es habitual, en vuelos comerciales —excluyendo la aviación general y ejecutiva—, que reunieron 2.623.193 pasajeros.

Dentro de este total, los 433.109 usuarios que volaron entre ciudades españolas marcaron una subida del 10,8%. En paralelo, las conexiones con el extranjero sumaron 2.190.084 pasajeros, lo que supone un avance del 3,9% respecto al año pasado.

En cuanto al tráfico internacional, el Reino Unido volvió a liderar con claridad la lista de países con mayor demanda, aportando 639.698 viajeros.

Le siguieron Alemania (203.074), Holanda (160.111), Francia (138.352), Italia (130.036), Irlanda (129.028) y Bélgica (97.162).

El mes también ha dejado cifras especialmente llamativas en otros destinos que, aunque con menor volumen, experimentaron crecimientos muy destacados. Es el caso de Polonia, que incrementó un 25,5% sus pasajeros, o de Hungría (+25,1%), la República Checa (+23,9%) y Marruecos (+20,7%).

El balance de los nueve primeros meses del año no deja lugar a dudas: el aeropuerto malagueño atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia. Entre enero y septiembre, se registraron 20.750.257 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 7,5% respecto al mismo periodo del año anterior y un nuevo máximo histórico.

De este total, 20.719.398 viajaron en vuelos comerciales, de los cuales 3.460.539 lo hicieron en rutas nacionales (+6,2%) y 17.258.859 en conexiones internacionales (+7,8%).

A lo largo de los primeros nueve meses del año se gestionaron 144.190 vuelos, un 7,5% más que en 2024. De ellos, 141.772 correspondieron a operaciones comerciales, mientras que el resto estuvo vinculado a aviación general o ejecutiva.

En el marco del conjunto del Grupo Aena, que gestiona 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, además del Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil, las cifras de septiembre también reflejaron un comportamiento positivo.

En total, la red cerró el mes con 35.760.852 pasajeros, un 2,7% más que en septiembre de 2024, además de 299.292 movimientos de aeronaves (+2,4%). La carga aérea mostró una evolución aún más destacada, con 132.905 toneladas de mercancías transportadas, lo que supone un crecimiento del 9,9%.