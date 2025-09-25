CCOO denuncia que van a despedir a todos los empleados del hotel Senator de Marbella y no les subrogan

El hotel Senator de Marbella, uno de los más conocidos de la ciudad, no atraviesa uno de sus mejores momentos. El sindicato CCOO ha denunciado que la cadena andaluza Hoteles Playa ha anunciado el despido colectivo de toda la plantilla.

La causa, según este sindicato, es que se acaba el contrato de arrendamiento del hotel con Hoteles Playa y se van a hacer unas reformas.

El propietario del inmueble es la empresa Santa Lucía y desde CCOO afirman que, tras esas obras, el hotel volverá a ser abierto pero gestionado por Meliá.

Hasta aquí nada raro. Sin embargo, CCOO denuncia que no se subrogará a la plantilla en el nuevo hotel sino que será directamente despedida.

"La plantilla del Hotel Senator Marbella no aceptará un ERE fraudulento y exigimos la subrogación inmediata de todos los puestos de trabajo a Santa Lucía o a la nueva explotadora (Meliá)", han afirmado en un comunicado de prensa.

CCOO insiste en que "el hotel no desaparece" y, por tanto, "el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de Hostelería de Málaga establece la obligación de subrogar a la plantilla en caso de transmisión de unidad productiva, y además reconoce de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

"El hotel permanece abierto, la actividad también, y la subrogación no es una concesión, es un derecho reconocido", insisten.

El sindicato anuncia protestas. La primera será una concentración el 9 de octubre en la puerta del hotel Senator.