El aeropuerto de Málaga cierra un verano histórico y enfila el récord de los 20 millones de pasajeros al año

El aeropuerto internacional de Málaga-Costa del Sol va a pulverizar este año todos sus récords y superará, por primera vez en su historia, los 20 millones de pasajeros tras un verano espectacular. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ha publicado este viernes los datos correspondientes al mes de septiembre y han vuelto a ser muy altos en Málaga. Tanto que es el aeropuerto, de los grandes del país, que más crece.

Por el aeropuerto malagueño pasaron en septiembre 2,2 millones de pasajeros, lo que supuso un incremento del 20% respecto al mismo mes del año pasado y del 11,9% sobre septiembre de 2019. Aena sigue tomando como referencia el 2019 porque fue su máximo histórico, antes de la pandemia.

Málaga está plenamente consolidado como el cuarto mayor aeropuerto del país tras Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Teniendo en cuenta que Mallorca es una isla a la que solo se puede acceder por avión o barco, Málaga es el tercer aeropuerto peninsular tras los dos grandes hubs del país.

Pero la tendencia de Málaga es alcista, mientras que otros van a la baja o están estancados. En septiembre, por ejemplo, Barajas perdió un 3,3% de pasajeros y El Prat un 10,1% sobre el mismo mes de 2019. Palma ganó un 2,6% frente al 11,9% de Málaga. En quinto lugar está el aeropuerto de Alicante-Elche con apenas un 0,7% de aumento.

El tráfico se ha disparado en los meses de verano en Málaga, pero realmente es algo que se veía venir tras el buen inicio del año. Entre enero y septiembre el aeropuerto malagueño ha contabilizado 17,1 millones de pasajeros, un 21% más que en 2022 y un 9,6% más que en los nueve primeros meses de 2019. En Madrid la caída acumulada ha sido del 3,5%, en Barcelona del 7,6%, en Mallorca ha subido un 3,4% y en Alicante un 2%.

A poco que octubre, noviembre y diciembre tengan un comportamiento normal se va a superar ampliamente esa barrera aún no franqueada de los 20 millones de usuarios. Se estuvo a punto en 2019 y se iba a conseguir en 2020, pero vino la pandemia. La incertidumbre, lógicamente, siempre está ahí. A la guerra de Ucrania se le suma ahora la de Israel y las amenazas de Hamás a todo el mundo occidental. Habrá que ver si tiene consecuencias o no en el turismo. Por ahora, no las está teniendo.

Ryanair y Londres, líderes indiscutibles

La línea aérea líder indiscutible en Málaga -y lo es desde hace ya más de una década- es la irlandesa Ryanair. Tiene base en Málaga, es la que más rutas ofrece y, por tanto, la que mueve más pasajeros. Entre enero y septiembre volaron en aviones de Ryanair camino a Málaga o saliendo de Málaga casi 4,98 millones de pasajeros. Dicho de otra forma, acapara el 30% de los viajeros en el aeropuerto de Málaga.

En segundo lugar está Vueling, con 2,1 millones de pasajeros hasta septiembre, seguida de Easyjet con 932.000 y Jet2.com con 714.000.

Por destinos, el aeropuerto hacia el que más vuelan desde Málaga es el de Gatwick en Londres con 871.000 pasajeros en los nueve primeros meses de 2023, seguido de Barcelona (688.000), Dublín (621.000), Amsterdam (576.000) y Madrid (540.000).

