Dos semanas de vacaciones, dos vuelos cancelados por la huelga: "La gestión de Ryanair es lamentable"

El pasado sábado 25 de junio, Daniel tenía un vuelo de Ryanair desde el aeropuerto de Málaga al de Valencia para pasar unos días con dos amigos en Valencia. Se canceló por la huelga del personal de la aerolínea. Este jueves 30 de junio, estaba programado que un avión de la compañía irlandesa le llevaría a Gran Canaria con su novia. No ha sido posible por los mismos motivos.

Este joven de 25 años se toma la situación con respeto a las demandas de los empleados, pero con críticas a la empresa. "Esto no hubiera ocurrido si los trabajadores tuvieran las condiciones que reclaman. Tienen todo el derecho del mundo a hacer huelga y fastidiar al máximo para que la compañía escuche sus peticiones, pero luego la gestión que hace la empresa —que ya sabía que esto podía pasar— es lamentable", opina en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

Este jueves, quinta jornada de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair, se han cancelado al menos 16 vuelos en el aeropuerto de Málaga, además de decenas de retrasos. De acuerdo con el responsable de vuelo del sector aéreo del sindicato USO, Ernesto Iglesias, Málaga es "donde más se está notando y más está haciendo mella la huelga".

La mala suerte de Daniel ha sido que sus dos viajes de ida, sacados con antelación, han coincidido con la segunda y la quinta jornada del paro, respectivamente. Este pasajero denuncia las pocas facilidades que está teniendo este jueves para el reembolso: "No hay forma de contactar con una persona salvo que estés cuatro horas en una cola, en el teléfono no te atienda nadie, el chat automatizado es un robot que no te sirve para nada... Como no tengas los conocimientos suficientes, son todo trabas", resume.

En el caso de Valencia, se lió la manta a la cabeza y alquiló un coche junto con sus amigos para llegar a la capital del Turia a tiempo y no perder también la reserva del alojamiento. Ahora, no será posible hacer lo mismo con el viaje a Canarias y ya piensa en alternativas de transporte por aprovechar sus días de descanso con su pareja: "Lo mismo nos vamos el finde a algún sitio barato, por aprovechar la maleta hecha...", dice.

