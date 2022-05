Llegan los Oscar del litoral: 44 banderas azules para las playas malagueñas en el verano poscovid 2022

Pues el verano ya está oficialmente aquí después de que a las playas de Málaga, y del resto de Andalucía, se le hayan concedido las banderas azules de este absolutamente restablecido a la normalidad 2022. Lejos quedan esas normas absurdas de llevar la mascarilla en la arena, pero no el agua, pero sí cuando apretaba el terral, pero no en el chiringuito, pero sí cuando no se mantuviera la distancia de seguridad ante un sol de justicia que claramente impedía el crecimiento de cualquier bacteria, virus o especie animal...

Pero vamos a lo que vamos: el Señor ha repartido suerte un año más en cuanto a banderas azules en una temporada alta que, por lo que se intuye, se va a recordar como legendaria.

Y para celebrarlo qué mejor que disfrutar de las 36 playas malagueñas en las que ondeará este distintivo de calidad, a las que en esta ocasión se suma el reconocimiento de seis puertos deportivos y el de dos embarcaciones sostenibles. En total, 44 reconocimientos que suponen tres más que el año pasado 2021, y nada más y nada menos que 16 más que en 2020.

¿Cuáles son las playas agraciadas?

Antes de realizar un estudio pormenorizado de cada uno de los arenales reconocidos, listaremos el total. Así, la bandera azul ondeará sobre las playas de Algarrobo Costa; Fuente de la Salud y Torrebermeja - Santa Ana (Benalmádena); Ancha (Casares); Boliches-Gaviotas, Carvajal, Castillo y Fuengirola (Fuengirola); La Caleta, El Dedo, El Palo, La Malagueta, Misericordia, Pedregalejo y San Andrés (Málaga); Sabinillas (Manilva); Casablanca, El Cable, El Faro, Puerto Banús-Levante, San Pedro de Alcántara, Venus-Bajadilla y Adelfas-Alicate (Marbella); Calahonda I, El Bombo y La Cala (Mijas); Burriana, Torrecilla y Maro (Nerja); Los Álamos (Torremolinos), El Morche y Ferrara (Torrox); Benajarafe, La Caleta y Torre del Mar (Vélez-Málaga) y la playa de interior de Ardales.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que son quienes conceden estos distintivos de calidad y servicios, también ha escogido seis puertos deportivos, los de Benalmádena, Caleta de Vélez, Estepona, La Duquesa en Manilva, Marbella y José Banús; así como dos embarcaciones sostenibles.

El litoral costasoleño está cuidado para acoger a los vecinos y turistas este 2022.

De igual modo, la localidad de Torremolinos ha recibido una mención especial por sus servicios de socorrismo, mientras que Málaga y Benalmádena han sido reconocidas por sus playas inclusivas.

Como escribimos, el número de banderas playeras supone un incremento respecto al año anterior ya que la provincia Málaga estrena este año bandera en las playas de Sabinillas en Manilva y la de Maro en Nerja, y un puerto deportivo, el de José Banús en Marbella.

Pero ¿qué demonios son las banderas azules?

Por si no lo saben, estas banderas son un distintivo que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) a playas y puertos, desde hace más de tres décadas: en 1987 comenzó la cosa. Se concede, después de las inspecciones y auditorías anuales de la mencionada Adeac, a aquellos municipios que lo solicitan, ya que tienen carácter voluntario, y que cumplen con una serie de criterios agrupados en cuatro bloques: Información y Educación Ambiental, Calidad del Agua, Gestión Ambiental y Seguridad y Servicios.

Diversión con Banderas.

De este modo, cada previa a la temporada alta, las playas se preparan para recibir a los jueces que decidirán qué arenas y qué aguas están más limpias, cuáles cuentan con los mejores servicios y accesos y, en definitiva, cuáles están mejor preparadas para recibir a esos locos seres humanos deseosos de generar vitamina D.

Y ¿cómo son las playas premiadas con la bandera azul? Pues bajo estas líneas realizamos un listado pormenorizado de las mismas. Y para más diversión con banderas, el profesor Sheldon Cooper es su hombre.

Algarrobo costa

Si es cierto lo que dicen y el tamaño no importa (¡ja!), el litoral algarrobeño es una pequeña gran playa repleta de servicios con un arenal humilde pero coqueto en el que se entremezclan arena oscura y grava. Algarrobo costa es, así, una calita con solera que encontramos entre las playas de Mezquitilla y de Caleta de Vélez, en la localidad de Vélez-Málaga.

Algarrobo Costa en todo su esplendor.

Una playa brava cuya calidad no deja lugar a dudas: por algo este año 2022 se ha vuelto a hacer con una bandera azul (y ya van…). Un hermoso y cuidado paseo marítimo complementa este arenal que dispone de duchas y aseos públicos, alquiler de tumbonas, hamacas y sombrillas, fáciles accesos, aparcamiento, restaurantes y chiringuitos, equipos de socorrismo y limpieza...

En Benalmádena, Fuente de la Salud y Torrebermeja - Santa Ana

La playa de Fuente de la Salud es un arenal muy concurrido porque es ideal para practicar actividades náuticas: y es que el cercano club náutico que hay en la zona ofrece un gran catálogo de prácticas deportivas.

Se caracteriza por un oleaje moderado y una arena muy fina, siendo una pequeña frontera natural que separa a Benalmádena de Torremolinos.

Las playas de Benalmádena como Fuente de la Salud está listas para este verano 2022.

Por su parte, la playa de Torrebermeja - Santa Ana es una cala urbana equipada con todo tipo de servicios, lo cual la hace perfecta para las personas que gustan de las multitudes, ya que sin duda es una de las playas más visitadas y demandadas de Benalmádena.

En Casares, playa Ancha

La playa casareña de Ancha tiene una extensión de aproximadamente 1.300 metros de largo con una anchura media de 50 metros, abarcando su arenal desde el río Manilva hasta aproximadamente el arroyo de la Parrilla. Sus aguas suelen estar muy tranquilas y en algunas guías dividen su trazado en tres tramos diferenciados: la propia playa Ancha, playa Chica y playa la Sal.

Casares mantiene un puntito de playa salvaje.

Compuesta por arena oscura, su nivel de ocupación, sin embargo, es alto porque es una arenal urbano con paseo marítimo, amplia accesibilidad, servicios sanitarios y de salvamento, dos pistas de voley playa, porterías de fútbol…

En Fuengirola, las playas de Los Boliches, Carvajal, el Castillo y San Francisco

Fuengirola es un sol de ciudad y tiene unas playas de altura. Para empezar, en su núcleo con tendencias independentista, Los Boliches, ha conseguido revalidar su bandera azul en la playa bolichera de las Gaviotas.

Aunque es un arenal con una ocupación media alta, los bañistas que acuden a ella prefieren el sosiego y no son muy de alborotar, por lo que es una playa muy tranquila.

Cuenta con todas las comodidades que puedas necesitar: baños públicos, duchas, torres de salvamento, hamacas, masajes, chiringuitos cercanos donde ponernos morados de tinto de verano… Además, está adaptada para personas con movilidad reducida con sillas anfibias, módulo de aseos, dos socorristas que atienden al baño, muletas, diez aparcamientos reservados, etc.

En cuanto a la playa de Carvajal, es una cala con un ambiente muy juvenil. Su ocupación es alta, especialmente en su zona más occidental, pero aun así, y a pesar de sus numerosos chiringuitos, no está tan saturada como otras playas de la localidad.

Hay que ver lo que viste una barca en mitad de la arena, eh.

Por su parte, la playa del Castillo, también conocida como la de El Ejido, linda con la mijeña playa del Peñón del Cura y está dominada por el castillo Sohail que se sitúa en plena desembocadura del río de Fuengirola. Un par de chiringuitos, un acceso cómodo y fácil tanto en coche como a pie, la cercanía del centro comercial Miramar y del parque fluvial de Fuengirola, hacen de esta playa la elección idónea para pasar un día de playa estándar.

Para finalizar, la playa de San Francisco se localiza entre el puerto fuengiroleño y la playa de Los Boliches. Es accesible, como el resto, desde el paseo marítimo y tiene por norma un alto nivel de ocupación. No obstante, es una playa familiar, recomendada dentro del completo abanico de opciones que nos ofrece Fuengirola: entre la playa de San Francisco y la playa de Santa Amalia se suman nueve chiringuitos. En cuanto a los bares que existen a lo largo del paseo marítimo digamos que aún no ha nacido el hooligan que se los conozca todos.

En Málaga, La Caleta, El Dedo, El Palo, La Malagueta, Misericordia, Pedregalejo y San Andrés

En la capital de la Costa del Sol, son varias las playas galardonas. Empezaremos con la de La Caleta, un arenal que toma su nombre del señorial barrio al que pertenece, elegido como zona residencial por la alta burguesía a finales del siglo XIX. Sin embargo, las casas se construyeron de espaldas a la playa por la creencia de que la cercanía al agua salada no era saludable.

La Farola permanece atenta a la bocana del puerto, pero ahora también a su futuro con respecto al hotel del dique de levante . Ayuntamiento de Málaga

La playa de la Caleta tiene arena oscura que hay que reponer tras cada temporal. Mantiene un alto grado de ocupación por su fácil acceso, su gran cantidad de servicios, accesos para personas con movilidad reducida, por sus áreas deportivas, sus zonas de palmeras y césped que animan a paliar el calor bajo una sombra natural, y por su cercanía al centro de la ciudad.

Por su parte, la playa del Dedo (o la del Chanquete, depende de a quién se le pregunte), se extiende desde la del Palo hasta el puerto deportivo del Candado.

Es una coqueta playa de ambiente familiar, por lo que suele ser tranquila, y su curioso nombre (que no hace honor a que le hagan a uno "la peseta"…) surge de una anécdota protagonizada por el rey Alfonso XII, que visitó Málaga en 1884 para interesarse por los daños causados por el terremoto que se produjo ese año.

Por lo visto, el monarca fue invitado a probar los famosos espetos de sardinas en un chiringuito conocido como 'Migué er de la sardina' y cuando Alfonso XII se dispuso a usar cuchillo y tenedor, se le acercó Miguel, el dueño, y, con toda naturalidad, corrigió al monarca: "¡Maestá, con los deos!".

Málaga capital cuenta con arenales amplios y cuidados

La siguiente es la playa de El Palo. Situada entre Pedregalejo y el arroyo Gálica, este arenal suele estar concurrido tanto por nativos como por visitantes que llegan para disfrutar de su arena oscura y sus chiringuitos. De gran tradición marinera, esta playa acoge la festividad de la Virgen del Carmen cada día 16 de julio. Ese día, los marineros sacan en procesión una imagen de la Virgen en una barca.

En cuanto a su nombre, existen varias teorías: según el historiador Víctor Heredia, en el camino que conduce hacia Vélez-Málaga, existió un "ventorrillo de El Palo" que podría ser el germen que dio lugar a esta barriada.

Por su parte, la playa de la Malagueta, una de las más famosas de toda la provincia, es también la más céntrica de la ciudad. Parte de la Farola y es una de las más visitadas por su vinculación a la ciudad y por su fácil acceso. De arena en polvo, perfecta para terminar rebozados como croquetas.

La Misericordia cuenta en toda su plenitud con el paseo marítimo Antonio Banderas y se localiza en el Distrito Carretera de Cádiz, entre Sacaba y Huelin. Se trata de unas de las playas más populares de Málaga y en su paseo marítimo aún se conservan algunas de las chimeneas vestigio de la Málaga industrial del siglo XIX.

La restauración de la Torre Mónica acabó con una de las señas de identidad de la costa malaguita. Diputación de Málaga

En cuanto a la playa de Pedregalejo, escribir que tiene un ambiente muy juvenil, con numerosos locales prácticamente a pie de arena y el paseo marítimo más antiguo de la localidad, repleto de vida tanto de día como de noche. Su barrio es particularmente bonito, y atraen a numerosos visitantes, tanto de la localidad como de fuera.

Por último, la playa de San Andrés, al contrario que otras calas más céntricas, es más frecuentada por los nativos de la ciudad. Situada entre Huelin y el puerto, San Andrés es una playa con una ocupación elevada gracias a su facilísimo acceso y a que es una cala totalmente urbana. Las arenas de San Andrés están repletas de historias. Para empezar fue en esta playa donde tuvo lugar el fusilamiento del general Torrijos y sus compañeros revolucionarios en la, suponemos fría, mañana del domingo 11 de diciembre de 1831.

Otra historia, menos dramática y mucho más simpática, tiene como centro la que se conocía como la "ola del melillero". Son incontables las portabilidades telefónicas en busca de móviles nuevos que, durante años, tuvieron su origen en este fenómeno que no respetaba a nadie.

En Manilva, la playa de Sabinillas

¡Bienvenida al club de la bandera azul! Este año se ha incorporado la playa de Sabinillas que hace frontera con el litoral de Casares. Ubicada en el núcleo de San Luis de Sabinillas, su gran extensión alcanza hasta el río Manilva.

Sabinillas entra este 2022 en el club de la bandera azul.

Su nivel de ocupación es elevado, aunque esto le provee de numerosos servicios y comodidades que hacen de esta playa una visita perfecta para todos aquellos visitantes que quieran disfrutar de una playa urbana de fácil acceso, pero alejada de los grandes núcleos poblacionales de la Costa del Sol.

En Marbella, Casablanca, El Cable, El Faro, Puerto Banús, Guadalmina, Venus y Adelfas

Vamos con otra localidad que ha sido muy agraciada. Para empezar, Casablanca, además de tener un nombre tan cinematográfico, es una de las playas más extensas de Marbella. Con fáciles accesos tanto a pie como en coche, su arena oscura da cobijo a más de 1.500 hamacas, lo que la convierte en una playa concurrida, pero perfecta para familias que quieran pasar un día churruscando a los niños al sol.

En cuanto a la playa de El Cable, se encuentra en el área comprendida entre el puerto pesquero y la desembocadura del río Real y debe su nombre al cable que la cruzaba para transportar minerales desde las canteras de Sierra Blanca hasta los cargueros que los esperaban en el mar.

La playa de Cabopino en Marbella aúna naturaleza y naturismo en una cala de gran belleza. malaga.es

Situada en pleno centro, la playa de El Faro es una de las más pequeñas de la localidad y una de las más concurridas y populares de Marbella, tanto en temporada alta como el resto del año.

A su vez, la playa de Puerto Banús - Levante está en la zona más famosa del municipio, y posiblemente de toda la Costa del Sol y de Málaga. De espaldas al puerto deportivo, este arenal está plagado de toda clase de servicios y de los mejores restaurantes.

Ya en San Pedro de Alcántara localizamos la playa de Guadalmina. Con un paseo marítimo y un grado de ocupación medio, este arenal es la opción ideal para ir en familia, ya que es espacioso y por él los niños pueden corretear hasta hartarse. Un perfecto equipamiento, unas completas instalaciones adaptadas a personas con diversos grados de movilildad, buenos servicios y, sobre todo, una calidad del agua excepcional, hacen que en esta playa ondee una bandera azul desde 1992.

El faro de Marbella da nombre a la playa donde se asienta. Diputación de Málaga

La playa de La Venus, de tan sugerente nombre, se encuentra en pleno casco urbano de Marbella, entre el antiguo puerto pesquero y el puerto deportivo. Esto hace que sus prestaciones y sus servicios sean de lo más completos, lo que provoca que su ocupación en temporada alta sea bastante elevada.

La playa de Alicate o de las Adelfas es un pequeño remanso de paz donde relajarse hasta que no aguantemos más y agarremos nuestros móviles con desesperación para ver qué es la última chorrada que han colgado en las redes sociales nuestros amigos y enemigos. Ubicada junto a las calas de Costa Bella y Pinomar, la playa de El Alicate configura una espectacular franja de litoral de cerca de dos kilómetros de largo.

En Mijas, Calahonda I, El Bombo y La Cala

El acceso de la playa de Calahonda I es a través de un pequeño túnel, un tanto complicado si no se conoce la zona, pero eso hace a esta playa especial y poco masificada. Dispone de algunos servicios, no demasiados, pero esto, para algunas personas, supone más bien una ventaja, por lo que podemos disfrutar de un día de playa relajado en un lugar casi exclusivo.

Tras Calahonda llega La Cala, siendo su primer arenal la playa de El Bombo que se caracteriza por un oleaje moderado y arena oscura, siendo su grado de ocupación bastante alto ya que las condiciones de baño son favorables, ideales para disfrutar con toda la familia y hacer partícipes de los demás bañistas de la alegría y vitalidad de nuestros hijos. Además, esta playa es óptima para practicar submarinismo por la transparencia de sus aguas, por si queremos amortiguar el griterío metiendo la cabeza bajo el mar.

Mijas cuenta con un litoral extenso y lleno de rincones por descubrir. malaga.es

Para finalizar el litoral mijeño, la playa de La Cala-Torreón de Mijas que se sitúa en el mismo centro del paseo marítimo del núcleo costero. Esta zona cuenta además con una vida nocturna animada durante los fines de semana, y en la época estival se convierte en escenario de varios eventos musicales como el Festival Internacional Cala Mijas.

En Nerja, Burriana, Torrecilla y Maro

La nerjeña playa de Burriana está considera por no pocos como la mejor playa de la localidad. Aunque tiene un acceso algo complicado, es muy concurrida y ofrece todo tipo de servicios entre lo que destacan el alquiler de embarcaciones como hidropedales, motos acuáticas o kayaks.

La siguiente playa de Nerja con un bandera azul es la de Torrecilla, un arenal con numerosos y fáciles accesos: en total cinco entradas, una en cada extremo y otras en los intervalos entre éstas. Rodeada por un paseo marítimo peatonal, éste finaliza en las ruinas de la Torrecilla, cuyos escasos restos están situados en una punta rocosa.

Nerja cuenta con playas de auténtico escándalo. Alba Rosado Málaga

Por último, la espectacular playa de Maro también ingresa en el club de las banderas azules. Se encuentra a los pies del paraje natural Acantilados Maro-Cerro Gordo y está conformado por numerosas zonas delimitadas como son la playa de Las Alberquillas, la del Molino de Papel, La Caleta, la cala del Cañuelo, la cala El Pino, la cala de las Doncellas y la playa de Cantarriján. A pesar de ser tranquilas, Maro ya cuenta con una oferta abundante de deportes acuáticos entre los que destacan el buceo, el remo con kayak y el paddle surf.

En Torremolinos, Los Álamos

De ambiente juvenil, la playa de Los Álamos es una de las zonas del litoral costasoleño de mayor animación gracias a su enorme oferta de pubs chill out y de ocio nocturno.

La playa de los Álamos en Torremolinos. EP

Playa semiurbana de amplios espacios y modernos chiringuitos y beach clubs, es ideal para practicar deportes acuáticos como el kitesurf, el windsurf, montar motos de agua...

En algunas guías afirman que Los Álamos tiene una zona nudista, pero no: la que sí admite a usuarios naturistas es su vecina malagueña, la playa de Guadalmar.

En Torrox, las de El Morche y Ferrara

El Morche es una de las calas más conocidas de Torrox. Por ello es una cala concurrida, pero aún mantiene espacios cuidados, como las dunas de la zona de La Carraca. Un cordón dunar bien conservado en su frente, siendo una zona que no dispone de paseo marítimo ni chiringuitos, por lo que es poco atractivo para el turista medio.

Una de las calas más conocidas de Torrox es la de El Morche.

Mientras, la playa de Ferrara es una amplia cala de fina arena oscura y oleaje moderado, que alberga el mayor porcentaje de concesiones e instalaciones de restauración y ocio, tanto de temporada como fijas, entre el Barranco del Mascuñar en la playa de las Lindes y el faro de Torrox.

Cerca del faro, igualmente, encontramos la playa canina de Torrox. Esta es la playa para perros más oriental de la provincia, y se encuentra delimitada entre el faro y el río de la localidad.

En Ve Vélez-Málaga, Benajarafe, La Caleta y Torre del Mar

La cala de Benajarafe se divide en cuatro tramos: Las Parras, el paseo marítimo, El Cuartel y Los Laureles. Es, por tanto, una playa muy extensa, de ocupación media/alta, perfecta para disfrutar de diversas opciones de ocio en las zonas urbanizadas cercanas a la playa: lo que viene siendo una playa, vamos.

La playa de la Caleta también ha sido reconocida con una bandera azul. Se sitúa entre Torre del Mar y la localidad de Algarrobo, junto al puerto deportivo de Caleta de Vélez, el único existente en la costa oriental de Málaga, por lo que mantiene una ocupación alta durante todo el año.

El crecimiento urbano procurá el nacimiento del faro de Vélez-Málaga. Diputación de Málaga

Por último, el arenal de Torre del Mar es una cala urbana caracterizada por contar con espacios tematizados que posibilitan a vecinos y turistas disfrutar de ella de diversas formas: desde simple y llanamente para ir a tomar el sol, a aprovechar la gran cantidad de servicios que ofrece: espacios deportivos, de ocio, culturales, náuticos, gastronómicos, eventos...

La no-playa de Ardales

Para terminar, el concepto de la playa interior de Ardales, en el malagueño pantano Conde del Guadalhorce.

Ardales mantiene con orgullo su bandera azul como playa interior.

Esta es la única playa de interior de Andalucía que tiene esta distinción, un honor que vuelve a revalidar este 2022. Así, en este improvisado mar de mentira se puede disfrutar de las aguas del embalse y de sus diferentes rincones alquilando alguno de los hidropedales disponibles, canoas o tablas. Así se pueden alcanzar algunas zonas de complicado acceso desde el exterior y que presentan una gran belleza natural.

