Turismo de bodas: ¡que vivan los novios! Pero en Málaga

El tópico y el cliché regastados dicen que aquí la gente se quiere casar en Las Vegas. Él vestido de Elvis, ella de Marilyn, ambos borrachos como marineros en día de permiso. Hay quien ha cumplido el sueño. Y esto, que para los españolitos criados con americanadas nos puede resultar divertido y atrayente, a lo mejor no nos deja ver que la provincia de Málaga es un lugar estupendo donde casarse (y no donde no nos queda más remedio que hacerlo).

Tanto es así que el turismo de bodas en nuestro territorio se ha convertido en un polo de atracción muy importante en el sector y que, tras el parón provocado por la pandemia, poco a poco va recuperando sus fuerzas.

De hecho, a finales del pasado 2021, el turismo nupcial ha dado pasos para cimentar las bases en las que, una vez vuelta a la antigua normalidad, los novios encuentren en Málaga y su provincia el mejor destino, con las más competitivas ofertas y propuestas con las que celebrar el supuestamente día más feliz de sus vidas.

Casarse borracho en Las Vegas es de esas ideas que, a priori, parecen divertidas, pero en realidad no.

Porque tenemos que recordar que esta industria mueve segmentos como el de la moda, complementos, estética, peluquería y maquillaje, y da salida a lugares de celebración y empresas de catering, de alquiler de coches y mobiliario, profesionales de la fotografía y el vídeo, floristerías y decoración, joyería, agencias de viaje, espectáculos y animación, etc, etc, etc.

Iniciativas como Marry Spain o el evento Corre por tu boda, entre otros, buscan promocionar la Costa del Sol y el interior de la provincia como destino ideal para que los señores y las señoras Smith, Taylor, Thomas o Murphy organicen y celebren su unión eterna en nuestro territorio. Y si antes pasan un par de semanas de vacaciones por aquí, de turisteo y haciéndose al cuerpo, mejor que mejor.

Las bodas empujan poderosamente el tejido empresarial de la provincia. Marry Spain

Se trata de posicionar Málaga como destino turístico nupcial a través de la difusión de su diversidad geográfica, climática, cultural y gastronómica, teniendo en cuenta que esta industria está en auge a nivel mundial, y que nuestra provincia dispone de las condiciones para responder a esta demanda, diversificando el destino para nuevos mercados y perfiles de turistas.

Y, por si fuera poco, el turismo de bodas forma parte del llamado turismo de romance que, además de los enlaces, incluye también la celebración de aniversarios, renovación de votos, despedidas, lunas de miel y cualquier cosa que se nos ocurra para celebrar, lejos del hogar, el amor.

Pioneros en unir a parejas extranjeras hasta el día de su muerte

Si tenemos que escribir de una localidad adelantada a su tiempo en esto de acoger a novios que llegan para casarse, tal y como los borregos llegan al matadero, debemos comenzar por Mijas donde, en los tiempos en los que Antonio Maldonado era alcalde, se realizaban innumerables bodas de japoneses que buscaban un lugar bien pintoresco donde disfrutar de sus nupcias.

Marbella ha diseñado una guía específica para potenciar el turismo nupcial. Ayuntamiento de Marbella

Sin embargo, Marbella fue el primer municipio en realizar una propuesta concreta para aprovechar este interés con la creación, a comienzos de 2016, de la Marbella Wedding Office, la única entidad de estas características de la provincia.

Según la directora general de Turismo de Marbella, Laura de Arce, "Marbella decide apostar por este sector porque aporta mucho, ya que no conlleva sólo la ceremonia en sí, sino que, en casi todos los casos, el cliente extranjero, que por regla general es británico, irlandés o nórdico, se queda en la ciudad un tiempo, antes o después de la boda, junto con sus invitados".

Marbella ofrece una oferta de bodas para todos los gustos. Ayuntamiento de Marbella

De Arce aclara durante su charla con EL ESPAÑOL de Málaga que "hablamos de niveles prepandemia; ahora mismo estamos trabajando duro para ir devolviendo a la normalidad este segmento tan interesante y con tantas posibilidades".

Así, antes de la llegada de la crisis sanitaria, "si Marbella tiene 60 hoteles y, si ponemos por caso que 30 o 35 de ellos estaban habilitados para acoger ceremonias nupciales, cada uno podía celebrar entre 40 y 50 bodas al año, lo que da muestra de la importancia de este turismo y cuánto repercute en el tejido empresarial de la ciudad y la provincia". También "este visitante es un cliente que interesa mucho porque, además de realizar un desembolso importante, es discreto, cívico y de calidad".

Los matrimonios de diversas religiones encuentran su espacio en Málaga Bodas.net

Para aprovechar esta ventana de negocio, Marbella Wedding Office, que depende del área de Turismo, fue creada con la finalidad de posicionar al municipio como destino de referencia a nivel mundial para bodas, eventos y celebraciones, así como para informar, colaborar, gestionar y ayudar con todos los trámites y permisos municipales. Además, su labor es dar difusión sobre cualquier recurso turístico y servicio complementario que ofrezca la ciudad costasoleña para la celebración de bodas y ceremonias dentro de sus fronteras.

Y cumple esta función poniendo a disposición de los interesados una completa guía con los proveedores, lugares de celebración, información sobre logística, documentación, empresas y profesionales del sector nupcial, que varían según sea una boda civil, religiosa (anglicana, católica, evangélica, judía, musulmana, etc.) o una bendición o ceremonia simbólica. ¡Las opciones son cuasi infinitas!

El destino atrae a turistas que quieren celebrar su boda con buen tiempo. Marry Spain

"Marbella siempre ha sido un lugar muy atractivo donde casarse", concluye De Arce, "pero en los últimos años la ciudad había adquirido una mayor fama si cabe. De hecho, los organizadores de boda aquí tienen mucho trabajo y cada día su número crece".

El potencial para evitar la estacionalidad que posee el turismo nupcial también ha llamado la atención de Turismo Costa del Sol, el cual está dando pasos en esta misma dirección con actos como, por ejemplo, la organización de una visita a finales del pasado año de una serie de empresas especializadas en la organización de bodas, cuyos principales caladeros son clientes de origen indio que viven en Estados Unidos, Oriente Medio y Reino Unido. Esto demuestra el elevado nivel de diferenciación de algunas compañías.

Marry Spain: te lo organizan todo, menos el divorcio

El atípico Fitur del pasado año 2021 fue la puesta de largo de la web Marry Spain que es, según su director de comunicación, Antonio Fortes, el primer portal de turismo nupcial de España. Marry Spain es una plataforma que parte con la premisa primordial de posicionar la provincia malagueña y la Costa del Sol dentro de este segmento. La página actúa, así, como una lanzadera transformándose en un agente facilitador para potenciar la actividad económica mediante la proyección del turismo de bodas.

Los rincones de la provincia son un foco de atracción para los que se casan. Corre por tu Boda

Su funcionamiento es sencillo: Marry Spain muestra tanto a los profesionales como al público final la oferta de cada una de las localidades presentes en el portal, dividida por actividad, de modo que los usuarios pueden conocer no sólo las bondades de cada municipio, sino su principal sello diferenciador.

De este modo, la web apoya a las empresas especializadas y a los organizadores de bodas (wedding planner, en inglés es más cool) para que den a conocer sus servicios de una manera directa y eficaz en mercados nacionales e internacionales.

Bodas religiosas, civiles, aniversarios… Cualquier cosa que se nos ocurra cabe en Marbella. Marry Spain

Pero no se queda ahí, sino que sus responsables realizan misiones comerciales, asisten a ferias concretas como 1001 Bodas y a ciudades como Birmingham, Londres y Dublín. "Nuestra estrategia incluye una campaña de promoción en mercados extranjeros, con especial atención al mercado británico, y es un trabajo que realizamos conjuntamente con Extenda, la agencia de promoción exterior de la Junta de Andalucía", afirma Fortes.

Como se dice, la unión hace la fuerza

Marry Spain es una iniciativa llevada a cabo por Nupcial 360 (una plataforma de márketing nupcial que incluye el portal Bodaeventos.es, quienes editan la revista Bodaevento Magazine y organizan las ferias Bodaeventos) y que a finales del pasado año se unió con Celebra Málaga, la feria de bodas y celebraciones del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), con el objetivo en mente de promocionar e impulsar este turismo.

Con esta unión se pretender atender a un tipo de demanda extremadamente especializada en un segmento que está creciendo y con potencial para seguir haciéndolo. Para ello, se ofrece una oferta diversificada, con valores añadidos que reunen una amplia industria de servicios y que es un modo de desestacionalizar la llegada de turistas a la provincia. Esto último, de hecho, convierte al sector del turismo nupcial en un camino al que poner una alfombra roja.

Corre por tu boda (pero no para escapar de ella)

Como escribíamos al comienzo de este reportaje, el evento Corre por tu boda es una cita que está ganando más adeptos cada año. Su objetivo es ser una plataforma con la que dar visibilidad a las empresas del sector de eventos, al tiempo que se ayuda a las parejas que quieren casarse y que se echan a correr, literalmente, para ganar premios con los que organizar su boda de ensueño (con "su" nos referimos a la novia, claro). Es un evento único y original que conecta a los participantes con las empresas y profesionales del sector.

La próxima edición de esta carrera, que se celebra en numerosos municipios de la provincia, tendrá lugar en la capital malagueña el 1 de mayo de este 2022, y para ello se cerrará un circuito urbano de 5 kilómetros. Así que si estás pensando casarte en la provincia de Málaga, esta es una gran oportunidad para que la cosa no te salga por un ojo de la cara. ¡Ve entrenando!

