Un centenar de bebés nacen cada año en Málaga con una cardiopatía: "Diagnosticamos más del 80% intraútero"

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LO ESENCIAL Las claves Cada año nacen en Málaga unos 100 bebés con cardiopatías congénitas, una cifra estable desde hace años. Actualmente se diagnostica intraútero más del 80-90% de los casos, lo que permite planificar el tratamiento antes del nacimiento. Gracias a los avances médicos, hay ahora más adultos que niños viviendo con cardiopatías congénitas y con buena calidad de vida. La ecocardiografía y tecnologías como modelos 3D e inteligencia artificial son clave en el diagnóstico, tratamiento y formación en esta especialidad.

Cada año nacen en Málaga alrededor de un centenar de bebés con alguna cardiopatía congénita, es decir, con un defecto en el corazón desde el nacimiento. La cifra es una estimación y se mantiene estable desde hace años.

En España afecta a entre 8 y 10 de cada 1.000 nacidos. Lo que ha cambiado es cuándo se detectan y cuánto viven quienes las tienen, según Almudena Ortiz, cardióloga pediátrica del Hospital Regional Universitario de Málaga.

"Diagnosticamos más del 80-90% de las cardiopatías intraútero", explica la doctora. Esto significa que, antes del parto, los cardiólogos y el equipo de Obstetricia ya pueden explicar a las familias "qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo esperar esas primeras horas o días de vida, incluso si necesitan una cirugía urgente".

De esta enfermedad, su diagnóstico y todos los avances que hay a su alrededor se va a hablar en el AEPC/EACVI Joint Echocardiography Course in Paediatric and Adult Congenital Heart Disease, una formación avanzada que se celebra este 1 y 2 de octubre en el Colegio de Médicos de Málaga.

Lo organizan la Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC) y la European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI).

Más pacientes adultos que niños

Ortiz sostiene que uno de los mayores cambios que ha habido alrededor de esta enfermedad es que la población de pacientes se ha invertido.

"Antes tenías muchísimos niños con cardiopatía congénita y muy pocos adultos, porque los tratamientos no eran como hoy, tampoco los diagnósticos, y el fallecimiento era mucho más probable", explica. Ahora hay "muchísima más población adulta con cardiopatía congénita que ha llegado bien a la edad adulta, con buena calidad de vida después de varias intervenciones".

Las cardiologías más frecuentes

Entre las cardiopatías que más se ven en consulta, Ortiz menciona la comunicación interauricular y la interventricular, es decir, orificios en las paredes que separan las cavidades del corazón.

También menciona patologías como la tetralogía de Fallot, el canal auriculoventricular, las estenosis aórticas y pulmonares y la transposición de grandes vasos. Son menos frecuentes, pero especialmente complejos, los corazones univentriculares, en los que "un ventrículo no está bien desarrollado y tienes que hacerlo trabajar con una única cámara en vez de dos de manera permanente".

Algunas serían incompatibles con la vida si no se repararan, y otras se asocian a síndromes genéticos que afectan a otros órganos. Aun así, la cardióloga subraya que "lo que más vemos son niños sanos que tienen una cardiopatía aislada".

Sobre las causas, la especialista habla de un origen "multifactorial", con factores genéticos, ambientales y farmacológicos. La edad de la madre y la del padre también influyen en el riesgo. "Cada vez conocemos mejor esos factores, pero muchas veces no podemos dar respuesta a todos ellos", admite.

La ecografía del corazón, protagonista

La herramienta que acompaña a estos pacientes durante toda su vida es la ecocardiografía, la ecografía del corazón, y es el eje del curso que se celebra en Málaga.

"Para ver un congénito tienes que hacerle una ecocardiografía", explica Ortiz Garrido. Se usa para diagnosticar, para tratar, para hacer el seguimiento y para comprobar el resultado en quirófano, "incluso en la intraoperatoria".

El programa abarca desde el periodo neonatal hasta la vida adulta y mira hacia las nuevas tecnologías. Los asistentes trabajarán con modelos 3D impresos del corazón, que permiten al cirujano "ver por dónde va a abordarlo, por dónde tiene que cortar", como si ensayara la operación antes de hacerla.

También se abordará la inteligencia artificial aplicada a la imagen. Una de sus aplicaciones son los llamados gemelos cardíacos, recreaciones tridimensionales del corazón del paciente que se pueden rotar, completar con sus datos clínicos y usar para simular "cómo funcionaría si cerrases un agujero o abrieses uno".

Otra es entrenar algoritmos para obtener en una sola adquisición el máximo de mediciones de volúmenes y válvulas.

De Sudáfrica a Costa Rica

La nota de prensa hablaba de más de 200 especialistas de más de 25 países. Según el último listado que maneja la organización, los asistentes serán unas 250 personas de 26 países.

Habrá cardiólogos de imagen cardiovascular, especialistas en cardiopatías congénitas del adulto, cardiólogos pediátricos, cirujanos cardiovasculares, hemodinamistas y técnicos de ecocardiografía, una figura poco conocida en España. El profesorado también llega de distintos países europeos.

"No solamente viene gente de Europa. Viene gente de Sudáfrica, Líbano, Chile, Costa Rica. Países que están bastante lejos para venir dos días a un curso", destaca la organizadora. "Lo hemos hecho con muchísimo cariño. Tenemos mucha suerte de poder hacer este curso aquí, porque no solamente formas a gente, sino que siempre vas a aprender algo tú también de los demás. Para nosotros es un orgullo. Ojalá podamos hacerlo en muchas más ediciones".