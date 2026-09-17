Málaga tendrá 379 plazas MIR en 2027: estas son las especialidades y hospitales que más vacantes ofrecen

Imagen de archivo de un médico de Atención Primaria atendiendo a una paciente. EFE

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Las claves Generado con IA Málaga contará con 379 plazas MIR en 2027, un 1,3% más que el año anterior. Las especialidades con más vacantes son Medicina de Familia, Enfermería, Medicina Interna, Pediatría y Cirugía Ortopédica y Traumatología. El Hospital Regional Universitario es el centro con mayor oferta, con 89 plazas en 38 especialidades. Las vacantes se reparten entre médicos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, físicos, biólogos y químicos en varios hospitales y áreas sanitarias de la provincia.

Los profesionales sanitarios del futuro ya están inmersos en sus estudios y totalmente centrados en el próximo examen de Médico Interno Residente (MIR) del año que viene que se celebrará el 23 de enero de 2027.

Ya se sabe que el número de plazas para esta próxima convocatoria ha aumentado en un 1,3% en la provincia de Málaga, con respecto a la de este año. En concreto, hay disponibles 379 vacantes, frente a las 374 que se ofertaron en la última convocatoria.

Médico de Familia, Enfermería de Familia y Comunitaria, Medicina Interna, Enfermería Obstétrico-Ginecológico, Pediatría y Cirugía Ortopédica y Traumatología son algunas de las especialidades que más vacantes MIR tienen para el año que viene en la provincia.

Eso sí, no hay que olvidar que las plazas se distribuyen en medicina, farmacia, enfermería, ámbito de la psicología, química, biología y física, según lo publicado en el BOE núm. 195 de 10 de agosto de 2026, y la Orden SND/854/2026, de 4 de agosto.

Por hospitales de la provincia, en el Regional hay 80 plazas, en el Clínico 57, en el Costa del Sol 24, en Ronda 4, en la Axarquía 3, en Quirónsalud Málaga 1 y en la Atención Primaria de la provincia 68 vacantes para médicos.

A estos huecos, hay que sumar los disponibles para enfermeros, psicólogos, físicos, biólogos, farmacéuticos y químicos que también se ofertan en Málaga.

Hospital Regional Universitario

En Málaga las plazas se dividen por áreas sanitarias y centros hospitalarios, siendo el Hospital Regional Universitario el que mayor número de plazas se lleva. En total, serán 89 las plazas a cubrir en unas 38 especialidades, de las que 80 son para médicos, cuatro para farmacia, uno para química y otro para física.

En el área de salud mental, este año han ofertado 13 plazas, de las cuales 5 son para médicos, 5 para enfermería y 3 para psicología.

Así, en enfermería obstétrico-ginecológica, hay 8 plazas; en pediatría 17, cinco para enfermeros y 12 para pediatras; y en la unidad de Salud Laboral hay seis plazas, cuatro de médicos y dos enfermeros.

En la unidad de medicina preventiva y salud pública, hay una vacante.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Por otro lado, el Hospital Virgen de la Victoria (Clínico) es el segundo de la provincia con más plazas. Para sus especialidades cuentan con 65 plazas, siendo las más afortunadas Medicina Interna y Cardiología con cuatro plazas cada una. Eso sí, del total, 57 son para médicos, cinco para farmacéuticos, un biólogo y un físico.

En Salud Mental se ofertan 16 plazas, de las que siete para médicos, cinco enfermeros y cuatro psicólogos. Con respecto a Medicina Preventiva y Salud Pública hay dos plazas para médicos. Asimismo, en Enfermería Obstétrico-Ginecológica hay dos plazas.

En la unidad de medicina preventiva y salud pública, hay dos vacantes

Hospital Universitario Costa del Sol (Marbella)

Para el Hospital Universitario Costa del Sol hay 26 plazas para sus diferentes especialidades y las que tienen más plazas son Cirugía Ortopédica y Traumatología y Medicina Interna con tres cada una.

La UDM de Obstetricia y Ginecología ha obtenido cuatro plazas, dos para enfermería y dos para medicina. La unidad de Medicina Preventiva tiene un hueco para el próximo MIR.

Al observar las plazas para la unidad de medicina preventiva y salud pública, se observa que hay 1 vacante.

Hospital de la Serranía de Ronda

Para el Hospital de la Serranía hay cuatro vacantes, de las cuales una plaza es para Cirugía General y de Aparato Digestivo, otra para Cirugía Ortopédica y Traumatología y dos para Medicina Interna. En la unidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica hay dos plazas.

Hospital de la Axarquía

En el Hospital de la Axarquía habrá tres plazas MIR, una para Cirugía Ortopédica y Traumatología y dos para Medicina Interna. Además, el Área de Salud Mental de la comarca tendrá tres huecos para la formación de los sanitarios: 1 enfermero de Salud Mental, un psicólogo clínico y un psiquiatra. También habrá dos plazas para Enfermería Obstétrico-Ginecológica.

Quirónsalud Málaga

El Hospital Quirónsalud Málaga cuenta con dos plazas, una para Enfermería del Trabajo y otra para Medicina del Trabajo.

Unidad docente multidisciplinar

En cuanto a las unidades docentes multidisciplinar, en la Axarquía hay 12 vacantes, 10 para medicina familiar y dos para enfermería familiar.

En el caso del Área de Gestión Sanitaria de la Serranía de Ronda, son 10 plazas, 8 para medicina y 2 para enfermería. En la Atención Primaria de Málaga-Guadalhorce hay 52 huecos, 39 para médicos y 13 para enfermeros.

Por otro lado, en el Área Costa del Sol hay 13 plazas, 11 para médicos y 2 para enfermeros.

Cabe señalar que en Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Málaga también hay una vacante para un médico en esta próxima convocatoria.