Nuevo hito histórico en el Hospital Regional de Málaga: realizan seis trasplantes renales y tres hepáticos en solo tres días

La unidad de trasplantes del Regional de Málaga trabajando. Junta de Andalucía

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Las claves Generado con IA El Hospital Regional Universitario de Málaga ha realizado nueve trasplantes en solo tres días: seis renales y tres hepáticos. En lo que va de año, el hospital acumula 186 trasplantes de órganos, de los cuales 134 han sido renales en adultos. La realización de estos trasplantes exige una coordinación multidisciplinar y la participación de numerosos profesionales y servicios. En 2026, el hospital ha registrado 31 donantes de órganos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pacientes en lista de espera.

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha marcado un nuevo hito histórico. En tan solo tres días han realizado nueve trasplantes, de los cuales seis han sido renales y tres hepáticos.

Cabe destacar que estas son cirugías de alta complejidad que requieren un abordaje multidisciplinar y una estrecha coordinación entre numerosos profesionales y servicios.

Así, lo han informado en un comunicado en el que también han dado a conocer que el hospital acumula 186 trasplantes de órganos en lo que va de año, de los que 134 han sido de riñones en adultos.

De los 186 trasplantes efectuados en lo que va de año, 134 corresponden a trasplantes renales de adultos. Asimismo, el hospital ha realizado 44 trasplantes hepáticos y ocho trasplantes de páncreas.

La atención a estos pacientes comienza con su valoración y preparación y continúa, tras la intervención, con un seguimiento especializado orientado a conseguir los mejores resultados y favorecer su calidad de vida.

Nueve trasplantes en tres días

La realización de nueve trasplantes en apenas tres jornadas exige una importante capacidad asistencial y logística, desde la disponibilidad del órgano hasta su implante y la atención posterior del paciente.

En estos procedimientos participan profesionales de Nefrología, Urología, Hepatología, Cirugía Hepatobiliopancreática, Anestesiología, Medicina Intensiva, Enfermería, Laboratorio y Diagnóstico por Imagen, además de otros servicios de apoyo indispensables para la actividad trasplantadora.

La actividad trasplantadora es posible gracias a la generosidad de las personas donantes y de sus familias, así como a la labor de los profesionales responsables de la detección y evaluación de posibles donantes.

En este sentido, el director médico del Hospital Universitario Regional de Málaga, Abel García, ha querido expresar “el agradecimiento a todos los profesionales que hacen posible esta actividad, porque sin su alta preparación, dedicación, compromiso y vocación de servicio con nuestra sanidad pública no sería posible alcanzar estos resultados”.

Asimismo, ha reconocido especialmente “la extraordinaria labor desarrollada por los coordinadores de trasplantes durante unas jornadas de enorme intensidad, así como el apoyo de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía (CATA), fundamental para el desarrollo de estos procesos”.

Datos trasplantes

En la provincia de Málaga se han registrado 67 donantes de órganos en 2026 hasta el 11 de septiembre, de los que 31 procedían del Hospital Universitario Regional de Málaga.

Los datos registrados durante 2026 reflejan una actividad trasplantadora sostenida y de elevada complejidad, desarrollada mediante un abordaje multidisciplinar que acompaña al paciente desde su valoración inicial hasta el seguimiento clínico posterior.

Desde el Hospital Universitario Regional de Málaga agradecen a las familias donantes su decisión solidaria en momentos de especial dificultad. "Su generosidad permite ofrecer nuevas oportunidades de vida y mejorar de forma decisiva la calidad de vida de las personas que permanecen en lista de espera", señalan.