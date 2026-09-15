Málaga pone fecha a la campaña de vacunación de los bebés frente a la bronquiolitis: comenzará el 21 de septiembre

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Las claves Generado con IA La campaña de vacunación contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en bebés menores de 6 meses comenzará en Málaga el 21 de septiembre. Se busca igualar la cobertura de la edición anterior, donde fueron inmunizados el 96% de los recién nacidos andaluces. El fármaco utilizado, nirsevimab, ha demostrado reducir un 80% los ingresos hospitalarios por bronquiolitis en menores de 6 meses. Los bebés nacidos entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2027 recibirán la inmunización antes del alta hospitalaria, y los centros de salud ya están contactando a los padres para las citas.

La campaña de inmunización de niños menores de 6 meses frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis y otras infecciones respiratorias, ya tiene fecha para su comienzo en Málaga.

En concreto, según ha informado el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, comenzará el próximo lunes, 21 de septiembre.

El objetivo de esta campaña, a la que la Junta destina 15,2 millones de euros, es igualar la cobertura alcanzada en la edición anterior, cuando fueron inmunizados 55.000 lactantes, el 96% de todos los recién nacidos en Andalucía.

De este modo, el Gobierno quiere “prevenir de forma eficaz y segura la infección por este virus prevalente los meses de otoño e invierno”.

Desde su puesta en marcha en 2023, esta campaña ha logrado inmunizar frente al VRS en Andalucía a 165.737 lactantes

El titular de Sanidad ha destacado la eficacia de esta inmunización, realizada con una sola dosis con el medicamento nirsevimab, ya que “estimamos que en las tres campañas anteriores se ha evitado que aproximadamente 6.000 menores de 6 meses hayan tenido que ingresar en los hospitales andaluces por bronquiolitis”.

La campaña va dirigida a todos los menores de seis meses, menores de 12 meses prematuros y de 2 años con problemas cardíacos, respiratorios, neuromusculares o inmunológicos.

El Servicio Andaluz de Salud ha comenzado ya a contactar con los padres de los niños nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre para asignarles una cita en sus centros de atención primaria, donde podrán recibir el fármaco.

Los bebés que nazcan entre el 1 de octubre de este año y el 31 de marzo de 2027 serán inmunizados en las plantas de maternidad de los hospitales antes de recibir el alta.

Los menores de un año prematuros de menos de 35 semanas y los niños menores de 2 años con patologías de muy alto riesgo serán también llamados para ser citados para recibir el medicamento en atención primaria o en los hospitales que los atienden.

La “principal novedad” para esta campaña es que a todos los bebés que nazcan a partir del 1 de octubre de 2026 en centros privados, independientemente de su adscripción (pública, privada o mutualista), “se le administrará la dosis del medicamento en acto único, sin necesidad de cita previa, en su primer contacto presencial con el sistema sanitario público, en su centro de atención primaria de referencia más próximo a su domicilio”.

Finalmente, el consejero ha animado a los padres a inmunizar a sus hijos para protegerlos de la bronquiolitis que provoca la hospitalización de muchos niños.

Además, ha insistido que en Andalucía “este fármaco ha demostrado reducir un 80% los ingresos hospitalarios por bronquiolitis por el virus VRS en bebés menores de 6 meses. Y en aquellos en los que no consigue evitar el ingreso, reduce notablemente el riesgo de complicaciones graves y de ingreso en la UCI pediátrica”.