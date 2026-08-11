El Clínico de Málaga activa un dispositivo especial por la Feria: apelan por la responsabilidad, el civismo y la prudencia

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Clínico de Málaga refuerza la seguridad y los controles de acceso en Urgencias durante la Feria. Se incrementa la presencia de vigilantes y celadores, especialmente en los turnos de tarde y noche, para atender el aumento de incidencias. El dispositivo especial busca garantizar la seguridad de profesionales y usuarios en un contexto de gran afluencia y posibles conflictos. La dirección del hospital apela a la responsabilidad, civismo y prudencia para disfrutar de la Feria de Málaga con seguridad.

La Feria de Málaga llega hasta el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. El centro se encargará de la cobertura asistencial del recinto ferial Cortijo de Torres, por lo que reforzará la presencia de profesionales de seguridad, y aumentará los controles de acceso y tránsito en el servicio de Urgencias durante la semana.

El centro sanitario malagueño asume, como cada año por estas fechas, las necesidades asistenciales especiales para dar respuesta a la atención que se produce durante estos días para este evento multitudinario, como centro de referencia del Cortijo de Torres, según ha indicado la Junta en un comunicado.

Asimismo, el objetivo de esta medida por parte de la dirección gerencia del centro, en coordinación con la dirección económica de gestión y de servicios generales, y de la empresa de seguridad Eulen; es la de aumentar la presencia de los profesionales vigilantes en esta área tan transitada para evitar situaciones conflictivas, ya que durante estos días aumentan las atenciones por intoxicaciones etílicas, traumatismos y eventos relacionados con la semana festiva.

Además de la seguridad, se verán reforzados los celadores en el servicio de Urgencias del Hospital Clínico en los turnos de tarde y noche, franjas horarias en las que se intensifican las atenciones desde el primer día de comienzo de la feria hasta el último, ambos inclusive.

Todas las actuaciones tienen como objetivo principal garantizar las mejores condiciones de seguridad tanto de profesionales como de usuarios en un área de gran afluencia.

Por su parte, la dirección del Complejo Hospitalario Universitario Virgen de la Victoria, centro de referencia para la atención sanitaria del recinto ferial del Cortijo de Torres, "desea un año más a todos los malagueños y malagueñas, así como a quienes nos visitan, una feliz Feria de Málaga 2026, apelando a la responsabilidad, el civismo y la prudencia para disfrutar de estas fiestas con total seguridad".

Por otro lado, han destacado la coordinación del centro con los equipos de Emergencias, Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil, a través de unidades móviles en el recinto ferial para atender y trasladar a heridos al hospital en caso de necesidad.