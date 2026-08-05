El hospital Vithas Málaga dispara su actividad en 2026: las consultas aumentan un 9% y las operaciones un 4,5%

Las claves

Las claves Generado con IA El hospital Vithas Málaga aumentó sus consultas externas un 9% y las intervenciones quirúrgicas un 4,5% en el primer semestre de 2026. Las altas hospitalarias en Vithas Málaga crecieron un 8,3%, reflejando la eficacia en la resolución de procesos clínicos complejos. La red de centros médicos Vithas en la provincia incrementó sus consultas externas un 7% y las intervenciones ambulatorias un 140%. La apuesta por nuevas tecnologías e infraestructuras busca consolidar el crecimiento y acercar la atención especializada a más localidades malagueñas.

Más intervenciones quirúrgicas, mayor número de consultas externas atendidas y más altas hospitalarias aprobadas. Ese es el resumen que Vithas Málaga hace de su actividad asistencial durante el primer semestre de 2026.

En estos seis meses han registrado un aumento generalizado en sus principales indicadores asistenciales lo que, según han explicado en un comunicado, "refuerza su posición como uno de los centros hospitalarios de referencia en la provincia".

Entre enero y junio, el hospital ha realizado un 4,5% más de intervenciones quirúrgicas que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las consultas externas se han disparado un 9,04%, dos indicadores que reflejan tanto la confianza creciente de los pacientes como la capacidad asistencial del centro.

A estos datos se suma un incremento del 8,3% en el número de altas hospitalarias, una cifra que, más allá de lo estadístico, pone en valor el trabajo diario de los profesionales del hospital.

Su capacidad para resolver procesos clínicos complejos con rigor y agilidad, devolviendo a los pacientes a sus domicilios en las mejores condiciones posibles, constituye uno de los pilares fundamentales del crecimiento registrado durante estos seis meses.

En este sentido, Fernando Tormo, director gerente del Hospital Vithas Málaga, sostiene que “los últimos indicadores ratifican que tanto el Hospital Vithas Málaga como su red de centros médicos son, cada vez más, auténticos referentes para los malagueños".

Por ello, seguirán "apostando por las últimas tecnologías, así como en nuestros profesionales y en nuevas infraestructuras para consolidar este crecimiento en los próximos años".

Fuerte impulso de la red de centros médicos Vithas

La evolución del hospital malagueño no se limita a su actividad hospitalaria. La red de centros médicos que Vithas Málaga tiene distribuida por toda la provincia de Málaga (desde Torremolinos hasta Nerja) también ha registrado un notable incremento de actividad durante el primer semestre del año.

Las consultas externas en estos centros han crecido un 7%, mientras que las intervenciones quirúrgicas ambulatorias se han disparado un 140% con respecto al mismo periodo de 2025.

Este aumento se explica, en buena medida, por el desarrollo de la cirugía ambulatoria en especialidades como oftalmología, aparato digestivo, dermatología y cirugía general, disciplinas que han encontrado en estos centros periféricos un entorno idóneo para realizar procedimientos de baja complejidad y rápida recuperación.

De este modo, Vithas Málaga acerca la asistencia especializada a los pacientes de localidades como Rincón de la Victoria, Torremolinos, Torre del Mar o Nerja, evitando desplazamientos innecesarios y descongestionando la actividad hospitalaria.