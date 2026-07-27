El verano dispara las infecciones de oído, nariz y garganta: estos son los síntomas que no debes ignorar

Las claves

Las claves Generado con IA En verano aumentan las infecciones de oído, nariz y garganta, siendo comunes la otitis externa, la rinitis alérgica y la sinusitis. La otitis externa o “oído del nadador” es frecuente por la exposición al agua y provoca dolor, picazón y sensación de oído tapado. El polen y otros alérgenos incrementan los casos de rinitis, mientras que la sinusitis puede causar dolor facial y congestión nasal. Se recomienda consultar al especialista ante síntomas persistentes y realizar revisiones auditivas periódicas, especialmente en personas mayores.

El verano trae consigo un aumento de las infecciones de oído, nariz y garganta. En concreto, las patologías más comunes durante la época estival son otitis externa, rinitis alérgica, sinusitis, entre otras, según explican desde Hospital Vithas Xanit Estepona.

La otitis externa, comúnmente conocida como “oído del nadador”, se produce debido a la exposición frecuente al agua en piscinas y playas.

Esta infección provoca dolor, picazón y sensación de oído tapado, pero puede prevenirse con simples cuidados como secar bien el oído tras el baño y evitar introducir objetos en el canal auditivo.

Además, la presencia de polen y otros alérgenos ambientales provoca un aumento en los casos de rinitis alérgica, que se manifiesta con congestión nasal, estornudos y, en ocasiones, sensación de oído tapado.

“Si estos síntomas persisten, es fundamental acudir a consulta para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados, que permitan disfrutar del aire libre sin molestias”, señala Fátima Fanjul, especialista en otorrinolaringología del hospital.

También aumenta la incidencia de sinusitis, que se presenta con dolor facial, congestión y secreción nasal, y si no se trata a tiempo puede derivar en problemas crónicos.

La especialista advierte que hay que estar atentos a señales de alerta como dolor persistente, pérdida repentina de audición, secreciones con mal olor o vértigo, y acudir al especialista para evitar complicaciones mayores.

Asimismo, recuerda la importancia de realizar revisiones auditivas periódicas, especialmente en personas mayores, ya que la pérdida de audición puede afectar la calidad de vida, el equilibrio y aumentar el riesgo de caídas.