Una nueva técnica llega al Hospital Regional de Málaga para tratar el prolapso uterino y preservar el útero

Una histeropexia en una imagen de archivo. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Regional de Málaga ha incorporado una nueva técnica quirúrgica para tratar el prolapso uterino, permitiendo preservar el útero de las pacientes. La histeropexia con malla Splentis está indicada especialmente para mujeres mayores de 40 años que desean conservar el útero al corregir el prolapso. Este procedimiento permite mantener el útero en su posición anatómica, recuperando la función y anatomía del suelo pélvico sin necesidad de extirpación. La técnica mejora la calidad de vida de las pacientes, conservando la funcionalidad pélvica y beneficiando las relaciones sexuales.

Una nueva técnica quirúrgica para el tratamiento del prolapso uterino llega al servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Universitario de Málaga con el objetivo de preservar el útero y restaurar la anatomía del suelo pélvico.

La implantación del procedimiento se ha llevado a cabo durante una sesión quirúrgica formativa celebrada en los quirófanos del servicio de Ginecología, dirigida por el especialista Agustín Sampietro, reconocido por su experiencia en cirugía reconstructiva del suelo pélvico.

El prolapso uterino es una patología frecuente que se produce cuando las estructuras de soporte del suelo pélvico se debilitan, provocando el descenso del útero.

Esta alteración puede ocasionar sensación de peso o bulto vaginal, molestias pélvicas, problemas urinarios y afectar de forma importante a la calidad de vida de las pacientes, ha indicado la Junta en un comunicado.

La histeropexia con malla Splentis está especialmente indicada en mujeres a partir de los 40 o 45 años que presentan prolapso uterino y desean conservar el útero.

A diferencia de las técnicas tradicionales, que en muchos casos requieren la extirpación del órgano, este procedimiento permite mantenerlo en su posición anatómica mediante un sistema de soporte específico, recuperando la anatomía del suelo pélvico y favoreciendo una recuperación funcional.

La preservación del útero y de la anatomía femenina constituye uno de los principales beneficios de esta técnica, ya que contribuye a mantener la funcionalidad del suelo pélvico y favorece una mejor calidad de vida, incluyendo las relaciones sexuales, en aquellas pacientes en las que está indicada.

El jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia en funciones del Hospital Regional Universitario de Málaga, Isaac Cohen, ha destacado que "la incorporación de esta técnica supone un avance importante en el tratamiento del prolapso uterino, ya que nos permite ofrecer a determinadas pacientes una alternativa quirúrgica conservadora que preserva el útero sin renunciar a la eficacia en la corrección del prolapso".

Asimismo, ha señalado que "cada vez es más importante adaptar el tratamiento a las necesidades y expectativas de cada mujer. Poder conservar el útero cuando está clínicamente indicado, recuperar la anatomía del suelo pélvico y mejorar la funcionalidad representa un beneficio tanto desde el punto de vista físico como de la calidad de vida".