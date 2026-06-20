Los números de la huelga de médicos contra el Estatuto Marco en Málaga: suspenden casi 44.000 actos sanitarios

Las claves

Las claves Generado con IA La huelga nacional de médicos contra el Estatuto Marco ha provocado la suspensión de casi 44.000 actos sanitarios en Málaga durante la última semana. El consejero en funciones de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, ha criticado la falta de diálogo de la ministra Mónica García para buscar soluciones al conflicto. Desde diciembre, en Andalucía se han suspendido más de 1,5 millones de actos sanitarios, con un impacto económico acumulado cercano a los 200 millones de euros. La última semana de huelga en Andalucía ha supuesto la pérdida de 211.504 actos sanitarios y un impacto económico estimado en 28,64 millones de euros.

La quinta semana de huelga nacional de médicos contra el Estatuto Marco llegó a su fin el pasado viernes 19 de junio. Como resultado, durante esta semana en la que se ofrecieron servicios mínimos en los centros sanitarios malagueños, se han suspendido casi 44.000 actos sanitarios.

En este sentido, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha criticado la actitud de la ministra Mónica García que, ha recordado, “no ha tenido ni un segundo para dialogar y alcanzar un acuerdo que haya evitado las seis huelgas de médicos encadenadas contra el Estatuto Marco del Gobierno de Sánchez”.

La situación, según Sanz, "ha ido creciendo mes a mes, desde el pasado mes de diciembre y, lamentablemente, las consecuencias las sufrimos todos. En concreto, en Málaga han tenido que ser suspendidos estos últimos cinco días un total de 43.790 actos sanitarios.

Para el consejero, la ministra "no quiere aceptar que el desarrollo del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios corresponde al Ministerio de Sanidad".

Según los datos de la consejería, desde que empezaron las huelgas en diciembre, en Andalucía se han suspendido más de 1,5 millones de actos sanitarios (una media de 60.000 actos diarios suspendidos, entre citas, pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas).

Estas suspensiones, suponen un impacto económico acumulado en las huelgas de casi 200 millones de euros (199,69 millones).

La última semana de huelga del 16 al 19 de junio ha supuesto la pérdida de 211.504 actos sanitarios en Andalucía con un impacto económico estimado de 28,64 millones de euros.