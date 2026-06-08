Hito médico en el Hospital Vithas Xanit Estepona: operan con éxito a un paciente de 74 años con una rotura de hombro

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Vithas Xanit Estepona realizó con éxito una cirugía pionera de aumento del manguito rotador en un paciente de 74 años con rotura masiva de hombro. La intervención fue realizada por el especialista Félix Martínez y el Dr. Jorge Morínigo, utilizando un parche dérmico acelular por la mala calidad del tendón del paciente. La técnica empleada aporta soporte adicional al tendón reparado, especialmente útil en lesiones extensas y en pacientes de edad avanzada con tejido frágil. El uso de injertos dérmicos acelulares está respaldado científicamente, ya que mejora la cicatrización y reduce el riesgo de fallo en la reparación del hombro.

El Hospital Vithas Xanit Estepona ha sido testigo de una cirugía pionera de aumento del manguito rotador, una técnica avanzada indicada en roturas extensas del hombro con alto riesgo de fallo de la reparación convencional.

El paciente fue un hombre de 74 años que presentaba una rotura masiva del manguito rotador tras realizar un esfuerzo físico y la intervención la realizó Félix Martínez, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital, con la colaboración del Dr. Jorge Morínigo.

Ante la complejidad del caso y la disminución de la calidad del tendón asociada a la edad, el equipo médico del Hospital Vithas Xanit Estepona optó por una técnica de aumento del manguito rotador, que consiste en reforzar la reparación mediante tejido biológico adicional.

“En este caso se intentó utilizar injerto autólogo, pero debido a la mala calidad del tejido finalmente optamos por un parche dérmico acelular Arthroflex, que aporta mayor resistencia mecánica y favorece la integración del tendón durante el proceso de cicatrización”, resume el especialista.

Reparación completa de la rotura

Según explica el doctor Félix Martínez en un comunicado, “la edad del paciente y el estado degenerativo del tendón condicionaban de forma significativa las opciones quirúrgicas habituales. Gracias a esta técnica fue posible restaurar completamente la continuidad del manguito rotador, obteniendo un resultado quirúrgico satisfactorio”.

El especialista añadió que “el aumento del manguito permite aportar un soporte adicional al tendón reparado, lo que resulta especialmente beneficioso en pacientes con tejido frágil o con lesiones extensas, reduciendo el riesgo de fallo de la reparación”.

Con este abordaje quirúrgico avanzado fue posible reparar completamente la rotura, logrando un resultado exitoso tanto desde el punto de vista quirúrgico como funcional.

Este tipo de procedimientos está especialmente indicado en roturas grandes o masivas del hombro, donde el riesgo de nuevas roturas tras una cirugía convencional es elevado, especialmente en pacientes de edad avanzada.

La evidencia científica respalda el uso del aumento del manguito rotador con injertos dérmicos acelulares, ya que se ha demostrado que mejora la tasa de cicatrización y reduce las tasas de fallo de la reparación, según estudios publicados en revistas especializadas en Cirugía Ortopédica y Traumatología.