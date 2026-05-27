Aurelio Rojas, el cardiólogo de más de un millón de seguidores: “El estrés crónico es el mayor enemigo para el corazón”

Las claves

Las claves Generado con IA Aurelio Rojas, cardiólogo con más de 1,5 millones de seguidores, destaca el estrés crónico como el principal enemigo del corazón. Rojas advierte que una persona sana también puede sufrir un infarto debido a factores como hipertensión, tabaquismo, sedentarismo y soledad no deseada. El ejercicio físico continuo, junto con sesiones de fuerza, es fundamental para mantener un corazón sano, según el especialista. El cardiólogo recomienda una dieta mediterránea, con grasas saludables, legumbres y fruta, y alerta sobre los riesgos de los alimentos ultraprocesados.

En la sede social de UTAMED no cabía ni un corazón más. Con un público mayormente femenino, los más rezagados al encuentro tuvieron que quedarse de pie para ver y escuchar al maestro de la cardiología, un hombre de gran corazón que ha hecho de las redes sociales su estandarte, complementario, para compartir su conocimiento y llegar a más de 1,5 millones de seguidores.

Aprovechando el evento para presentar su reciente obra, Tu corazón tiene algo que decirte, Aurelio Rojas abordó el funcionamiento del corazón y su relevancia como músculo para el cuerpo humano.

“Las células del corazón tienen una capacidad de obtener energía que no solo depende del azúcar o proteínas, sino de la grasa. Nunca se cansa de latir, distinto es que cuando lo descuidamos, deja de funcionar adecuadamente”.

El infarto de miocardio y sus causas principales han sido uno de los puntos que trató al inicio de la sesión e hizo hincapié en que una persona sana puede sufrirlo.

“Sucede cuando se forma un coágulo de sangre en una de las arterias, se obstruyen, deja de llegar sangre y empieza a morirse. El coágulo se forma porque una pequeña placa de grasa se rompe bruscamente”.

“Los problemas de corazón siguen siendo la primera causa de muerte del mundo”, subrayó, y añadió que la hipertensión o el tabaquismo son dos factores que refuerzan el riesgo de padecer un infarto.

Otros son la falta de descanso, la soledad no deseada o el sedentarismo extremo; pero sobre todo apuntó al estrés crónico como enemigo principal: “El estrés crónico es el mayor enemigo para el corazón. El cortisol puede cambiar nuestro metabolismo y de manera crónica provoca daños cerebrales o dificultades para comer”.

Las emociones son otro componente que afecta al corazón. La preocupación conduce a falta de aire y el corazón es sensible a todo eso. “La soledad no deseada tiene un riesgo de infarto igual a fumarnos quince cigarros o tres copas al día. Pensar que nuestras emociones no influyen en el corazón es un error”. Siendo un órgano muscular, el principal factor para entrenarlo, recalcó, es el ejercicio.

“Si además de a ese ejercicio sumamos dos o tres sesiones de fuerza, vamos a obtener un corazón sano. No es una hora de gimnasio, eso no es suficiente; hay que estar continuamente en movimiento y trabajando en nuestro día a día”.

Además, Rojas alertó de un fenómeno creciente: el deportista sedentario. Es estar todo el día sin realizar ejercicio físico y al principio de la jornada o al final, hacer deporte. “Con levantarnos cada hora dos minutos es suficiente, es algo que todos podemos hacer”.

Sobre los suplementos, como la creatina, consideró necesario su uso con el paso de los años. “Es un compuesto que utilizan las células para obtener energía de forma eficiente; podemos tomar más o menos, pero cuando tomamos más, rendimos energéticamente mejor”. Es más útil por la pérdida de la masa muscular con el envejecimiento.

Rojas advirtió de los efectos de una mala alimentación, como las carnes procesadas que vienen envasadas, los ultraprocesados, bollería, galletas o comidas prefabricadas, y valoró la relevancia de la dieta mediterránea: “Tres alimentos muy sanos son las grasas saludables, como aceite de oliva o frutos secos, las legumbres y la fruta. Quien no come fruta, pierde beneficios antioxidantes”.

Por último, abordó la inestabilidad de su profesión y la cantidad de años que dedicó hasta conseguir ser especialista en el área de Cardiología: “Cuando pedí mi hipoteca, tenía decenas de contratos de un mes en mi vida laboral. Empecé en lo privado por tener un sustento económico; en la pública, el empleo es muy precario”. Además, recordó que tardó once años en formarse para ser lo que es hoy. Pero han valido la pena.