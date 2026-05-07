La AECC sale a la calle en Málaga para impulsar la investigación: el año pasado recaudaron 100.000 euros

Una de las mesas de voluntarios de la AECC de Málaga. AECC Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La AECC ha salido a la calle en Málaga con 231 mesas en 53 municipios para recaudar fondos destinados a la investigación y atención integral del cáncer. En 2025, la AECC atendió a 2.777 personas en Málaga y ofreció más de 16.000 sesiones de servicios gratuitos como apoyo psicológico, social y fisioterapia. Actualmente, la AECC impulsa 15 proyectos en Málaga con un presupuesto superior a 1,9 millones de euros, y ha destinado casi 3 millones en los últimos cinco años. El año pasado se recaudaron cerca de 100.000 euros en Málaga para investigación, y la campaña de este año busca superar esa cifra con la implicación de más de 500 voluntarios.

El cáncer continúa siendo, a nivel global, el problema sociosanitario más importante del mundo, ya que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujereslo padecerán a lo largo de su vida.

La investigación es crucial para seguir avanzando en los tratamientos de esta enfermedad. Actualmente, hay más de 3.000 investigadores que trabajan con el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer para mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuir a llegar al 70% de supervivencia en 2030.

Para superar el 70% de supervivencia en 2030, la Asociación también promueve la investigación de tumores de baja supervivencia o poco frecuentes, a la que destina más de 58,7 millones de euros. Asimismo, en 2025 lanzó una nueva convocatoria de Ayudas en biología y medicina de prevención, destinadas a la prevención de la enfermedad.

En el caso de Málaga, actualmente, según ha explicado el presidente provincial Juan Carlos Martín, se desarrollan 15 proyectos por un importe superior a 1.962.000 euros. A estos hay que añadir más de 810.000 euros que la AECC de Málaga destinó a la investigación en 2025, "cifra que se incrementa casi hasta los 3 millones de euros si tenemos en cuenta los últimos cinco años".

Una atención más humana e integral

Humanizar la atención oncológica no solo consiste en tratar la enfermedad desde el punto de vista médico, sino también ofrecer una respuesta más cercana, humana e integral, capaz de entender todas las necesidades que surgen a lo largo de la enfermedad: clínicas, emocionales, físicas, sociales y de acompañamiento.

En Málaga, la asociación ofrece servicios gratuitos de atención psicológica, atención social, apoyo y acompañamiento de los voluntarios, logopedia, préstamo de material ortoprotésico, programas para dejar de fumar, pisos residencia, nutrición o fisioterapia.

En concreto, según Martín, durante 2025 atendieron a 2.777 personas "a las que se impartieron más de 16.000 sesiones de servicios. La Asociación impulsa un modelo de atención más humana e integral con equidad en el territorio para hacer frente al cáncer”.

Día de la Cuestación

Ante esta realidad, la Asociación Española contra el Cáncer de Málaga ha salido a la calle este 7 de mayo con la campaña Cuando paras, nos movemos contra el cáncer.

Con esta iniciativa ponen el foco en el valor de un gesto, pararse frente a una hucha o mesa de la asociación, que, aunque parezca un gesto pequeño, activa un movimiento colectivo capaz de impulsar la investigación, mejorar la atención y generar esperanza, según han explicado en un comunicado.

La cuestación de este año contará con 231 mesas repartidas por 53 municipios de toda la provincia de Málaga, lo que supone un récord de participación, en las que habrá más de 500 voluntarios y colaboradores.

Todos se encargarán de atender a las personas que quieran sumarse a la causa aportando sus donativos, a través de huchas físicas, TPV, dispositivos móviles o a través de la hucha digital.

Cabe destacar que en la campaña del año pasado se recaudaron casi 100.000 euros en la provincia.

"El cáncer es una causa que nos interpela a todos porque forma parte de nuestra sociedad y de nuestras vidas. Frente a esta realidad vamos a dar una respuesta de todos contra el cáncer en Málaga”, según el presidente de la AECC Málaga.

En la ciudad de Málaga la ciudadanía encontrará mesas de la Asociación Española Contra el Cáncer, en lugares céntricos y con gran afluencia de personas como centros comerciales, hospitales, cofradías y en las principales calles y plazas de la ciudad.