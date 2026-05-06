Dermatología arrasa en Málaga: primera especialidad en agotar sus plazas MIR 2026 en la provincia

Las claves

Las claves Generado con IA Dermatología ha sido la primera especialidad en agotar todas sus plazas MIR 2026 en Málaga, cubriéndose las 6 plazas disponibles en apenas tres horas. Cardiología, Oftalmología, Anestesiología y Pediatría también figuran entre las especialidades más demandadas en los primeros días de adjudicación de plazas MIR en la provincia. Málaga cuenta este año con 374 plazas MIR distribuidas entre hospitales públicos y privados, siendo el Hospital Regional Universitario el que más ofrece, con 85 plazas en 38 especialidades. Las especialidades con más vacantes en Málaga para 2026 incluyen Medicina de Familia, Enfermería de Familia y Comunitaria, Medicina Interna y Cirugía Ortopédica y Traumatología.

El proceso de adjudicación de plazas para los aspirantes al MIR 2026 ya ha comenzado y los hospitales de Málaga ya están siendo seleccionados por los jóvenes sanitarios. Tal es el interés por algunas especialidades en la provincia que se agotaron las plazas algunas en cuestión de horas.

Ese es el caso de Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología. Para esta especialidad el Ministerio de Sanidad puso a disposición de los hospitales de la provincia 6 plazas. Tres de ellas en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, dos en el Hospital Regional Universitario de Málaga y una en el Hospital Universitario Costa del Sol.

Y en tres horas las plazas ya habían sido escogidas. La primera se la quedó el 30 del MIR a las 9.57 horas que eligió esta especialidad en el Regional. Además, fue la primera persona en elegir este año Málaga para formarse.

Unos minutos más tarde, el número 78 escogió Dermatología en el Regional, completando así las plazas para este hospital de esta especialidad.

El 185, el 199 y el 206 fueron los siguientes que eligieron esta especialidad, decantándose por el Clínico de Málaga. De esta manera, Dermatología se quedó sin plazas en Málaga a las 11.45 horas, cuando el 308 se quedó con el hueco del Hospital Costa del Sol.

Cardiología, Oftalmología, Anestesiología y Pediatría son tres especialidades que también están siendo muy demandadas en los primeros días de adjudicación de plazas MIR 2026.

Este pasado martes cuando terminó el reparto de vacantes, Cardiología en Málaga la había elegido 7 MIR. Cabe señalar que para esta especialidad hay 8 plazas, cuatro en el Clínico, tres en el Regional y dos en el Costa del Sol.

El 234 ha sido el primer MIR en elegir esta especialidad en Málaga, concretamente, en el Clínico. El siguiente fue el 318 en el Regional, al igual que el 723 y el 1.071 que fueron los dos siguientes.

Entre las 16.32 y las 17.15 horas de ayer se completaron dos plazas más del Clínico cuando el 1.161, el 1.177 y 1.272 se decantaron por Cardiología en este hospital. Por tanto solo queda libre la plaza del Costa del Sol.

En el caso de Oftalmología hay siete plazas repartidas en el Clínico (tres), el Regional (dos) y el Costa del Sol (dos). Esta especialidad en el Hospital Virgen de la Victoria la han elegido los MIR 576, 603 y 756, en el Regional se han quedado las plazas el 1.128 y 1.181 y el Costa del Sol el 906, dejando así una plaza libre de momento.

Para Pediatría hay en la provincia 13 plazas, 12 en el Hospital Regional Universitario de Málaga y una en el Hospital Universitario Costa del Sol. Para el final de la segunda jornada de reparto de vacantes, esta especialidad en la provincia la han escogido cuatro MIR.

Así, el primero en hacerlo fue el número 126 alrededor de las 10.30 horas, siendo el tercero en elegir Málaga como destino para formarse. El 280, el 1.145 y el 1.345 también han elegido Pediatría y todos en el Hospital Regional.

Anestesiología en Málaga la han elegido cuatro MIR por ahora, en concreto el 138, el 267, el 887 y el 1.282. Por tanto, de momento quedan cinco plazas libres, puesto que solo se han ocupado cuatro de las cinco plazas del Regional y están disponibles las dos del Clínico y las dos del Costa del Sol.

Total plazas MIR 2026 en Málaga

Para este año, Málaga dispone de 374 plazas para los MIR. MédicodeFamilia, Enfermería de Familia y Comunitaria, MedicinaInterna, Enfermería Obstétrico-Ginecológico, Pediatría y Cirugía Ortopédica y Traumatología son algunas de las especialidades que más vacantes MIR tienen para el año que viene en la provincia.

El Hospital Regional Universitario es el que mayor número de plazas se lleva. En total, serán 85 las plazas a cubrir en unas 38 especialidades, de las que 78 son para médicos, tres para farmacia, uno para biología y otro para física.

Por otro lado, el Hospital Virgen de la Victoria (Clínico) es el segundo de la provincia con más plazas. Para sus especialidades cuentan con 64 plazas, siendo las más afortunadas Medicina Interna y Cardiología con cuatro plazas cada una. Eso sí, del total, 58 son para médicos, cuatro para farmacéuticos, un biólogo y un físico.

Para el Hospital Universitario Costa del Sol hay 26 plazas para sus diferentes especialidades y las que tienen más plazas son Cirugía Ortopédica y Traumatología y Medicina Interna con tres cada una.

Para los centros sanitarios de la Serranía de Ronda habrá 4 plazas. En este Hospital de la Serranía hay una plaza para Cirugía General y de Aparato Digestivo, otra para Cirugía Ortopédica y Traumatología y dos para Medicina Interna. En la unidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica hay dos plazas.

En el Hospital de la Axarquía habrá tres plazas MIR, una para CirugíaOrtopédicay Traumatología y dos para Medicina Interna.

La sanidadprivada también se beneficiará del MIR en 2026. Específicamente el Hospital Quirónsalud Málaga con dos plazas, una para Enfermería del Trabajo y otra para Medicina del Trabajo.

Al observar las plazas para la Atención Primaria en la Costa del Sol, se observa que habrá 13 huecos, de los cuales 11 ocuparán médicos de Familia y dos enfermeros.

Para el Área Sanitaria Norte de Málaga y el Hospital de Antequera habrá 26 plazas. De estas, cabe señalar que nueve serán para Enfermería Familiar y Comunitaria y 17 para Medicina Familiar.

Siguiendo la línea de la Medicina Familiar, en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía habrá 2 plazas para enfermeros familiares y 10 para médicos de Familia.

En el Área Sanitaria de Serranía de Ronda habrá para Medicina y Enfermería Familiar 10 plazas, de las cuales 8 son para médicos y 2 para enfermeros.

Cabe destacar que en la Atención Primaria del Área Sanitaria Málaga-Guadalhorce se han ofertado 52 plazas, de las cuales 39 serán médicos de Familia y 13 enfermeros.