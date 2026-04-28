El Defensor del Paciente pide que la Fiscalía investigue la muerte por meningitis de la pequeña Analía en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía que investigue la muerte de Analía, una niña de cinco años fallecida por meningitis en Málaga. La familia denuncia graves omisiones en la atención médica, como la falta de analítica de sangre y valoración por pediatra en el Hospital Comarcal de la Axarquía. Analía fue dada de alta con un diagnóstico de viriasis pese a síntomas graves y la oposición de su madre, y falleció horas después en el Hospital Materno Infantil. La asociación critica la ausencia de pediatras de guardia las 24 horas en el hospital comarcal, un problema señalado reiteradamente por vecinos y profesionales.

La Asociación El Defensor del Paciente, presidida por Carmen Flores, ha presentado un escrito ante la Fiscalía instándole a actuar de oficio e incoar diligencias de investigación preprocesal por el fallecimiento de Analía, una niña de cinco años residente en Vélez-Málaga que murió por meningitis el pasado 20 de abril en el Hospital Materno Infantil de Málaga, apenas horas después de pasar por el Hospital Comarcal de la Axarquía.

Según el relato remitido por la familia a la asociación, la pequeña Analía pasó el día 19 jugando con normalidad. Al caer la noche, comenzó a quejarse de dolor en un costado del pecho, le subió la fiebre y llegó a convulsionar. Sus padres la trasladaron de urgencia al Hospital Comarcal de la Axarquía, en Vélez-Málaga, donde pasó por triaje a las 2:57 horas de la madrugada del 20 de abril, siempre según su relato.

La familia denuncia varias presuntas omisiones graves durante esas horas: dicen que en ningún momento se le realizó una analítica de sangre ni se le midió la saturación de oxígeno, pese a que la madre lo solicitó insistentemente y que la niña fue auscultada por un médico de familia, no por un pediatra.

A las 6:02 horas, reza el escrito, se le dio el alta con un diagnóstico de viriasis y pauta de paracetamol/ibuprofeno, pese a la oposición expresa de la madre, que insistía en que su hija seguía decaída.

Ya en el domicilio, lejos de mejorar, la pequeña empeoró, cuenta el escrito de la familia a la asociación: la menor empezó a presentar una erupción generalizada y, posteriormente, manchas azuladas o violáceas en la piel, signos compatibles con una infección bacteriana invasiva. La familia regresó al hospital sobre las 12:30 o 13:00 horas.

Cuando los profesionales del centro vieron el estado de Analía, activaron el nivel 1 de urgencias y la trasladaron a la sala de críticos. Según el testimonio familiar, los facultativos reconocieron entonces que no sabían qué le ocurría. Fue derivada en ambulancia al Hospital Materno Infantil de Málaga, adonde llegó a las 16:18 horas con sospecha de sepsis. Falleció a las 18:37 horas, apenas dos horas después de su ingreso.

Las autoridades sanitarias confirmaron posteriormente que la menor falleció a causa de una meningitis bacteriana que evolucionó hacia un cuadro de sepsis. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía activó el protocolo de prevención y control, administrando profilaxis antibiótica a los contactos estrechos, compañeros de Educación Infantil y profesorado, detectándose casos secundarios en el entorno de la niña.

En su escrito a la Fiscalía, fechado el 28 de abril de 2026, El Defensor del Paciente solicita formalmente al Ministerio Fiscal que incoe diligencias de investigación preprocesal al amparo del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para esclarecer los hechos, que requiera al Servicio Andaluz de Salud (SAS), al Hospital Regional de Málaga y al Hospital Materno Infantil la documentación clínica completa del caso y que, de confirmarse indicios de delito, ejerza las acciones penales que correspondan.

La asociación califica de "imprudencia profesional en su forma más grave" haber dado el alta a una menor de cinco años en urgencias sin valoración por un pediatra, sin pruebas complementarias y con síntomas de alarma, y considera vulnerado el derecho a la información asistencial y a un diagnóstico certificado por un especialista.

La familia de Analía ha pedido justicia para la menor y que los facultativos que la atendieron esa madrugada "no vuelvan a atender a otros pacientes", al sentir que no fueron escuchados ni se empatizó con ellos. Su reclamación apunta también a un problema estructural denunciado, dicen, de forma reiterada en la comarca: en las urgencias del Hospital Comarcal de la Axarquía no hay pediatras de guardia las 24 horas, una carencia que llevan años poniendo de manifiesto vecinos, sindicatos médicos y formaciones políticas locales sin que, según la familia, se haya puesto remedio.