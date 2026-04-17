Los ataques a médicos en Málaga siguen en aumento: amenazan de muerte a tres médicas y agreden a otra

Las claves

Las claves Generado con IA Tres médicas fueron amenazadas de muerte y una agredida físicamente en los centros de salud de Capuchinos y Cruz de Humilladero, en Málaga. En uno de los casos, el agresor estaba en busca y captura y amenazó con matar a una doctora tras exigirle medicación sujeta a control estricto. El perfil de los agresores suele coincidir: usuarios con antecedentes policiales que exigen medicación controlada de forma agresiva y fuera de horario. El Sindicato Médico de Málaga denuncia la falta de medidas de protección y alerta sobre el riesgo de una desgracia irreversible si no se actúa.

Los médicos de Málaga se unieron hace unas semanas en una campaña para concienciar a la población sobre el de las agresiones a facultativos en los últimos años. No está teniendo el efecto deseado, puesto que el Sindicato Médico de Málaga ha registrado nuevas agresiones a profesionales de la sanidad.

En concreto, el pasado viernes agredieron a tres médicas en los centros de salud de Capuchinos y Cruz de Humilladero, llegando a agredir físicamente a una facultativa y a un vigilante de seguridad, según el SMM.

En el centro de salud de Capuchinos, al parecer, un usuario amenazó en la consulta con matar a una médica tras exigirle una medicación que precisa un estricto control. "Te voy a pinchar", le aseguró el paciente.

Se dio aviso a la Policía, pero el agresor, que se encontraba en busca y captura, abandonó el centro de salud antes de la llegada de los agentes. La facultativa ha denunciado al agresor.

Actualmente, se está a la espera de la celebración del juicio oral, ya que el pasado domingo, durante el juicio rápido, el paciente no se mostró conforme con la acusación.

Por otro lado, en el centro de salud de Cruz de Humilladero, otra facultativa fue amenazada de muerte por un paciente que exigía que le atendieran porque su cita iba con retraso.

Pese a los intentos de la profesional por calmar al usuario, este, según han explicado, se puso más agresivo y tuvieron que avisar a la Policía.

Tras amenazar a la doctora, el usuario agredió físicamente al vigilante de seguridad y a otra médica. También tiró un extintor al suelo.

La policía le tomó declaración al agresor al llegar al centro de salud. Tras el procedimiento, abandonaron el lugar, pero el agresor volvió de nuevo y los agentes tuvieron que detenerlo.

El juicio se celebró el pasado domingo y se ha dictaminado una orden de alejamiento para el agresor de 300 metros con los agredidos y el centro de salud.

En este sentido, Teresa Valle, delegada de Prevención de Riesgos Laborales del SMM, ha asegurado que el perfil de los agresores es parecido. "Son usuarios que tienen antecedentes ya policiales, han estado en prisión y que exigen la prescripción de una medicación que además requiere un control muy estricto, fuera de hora, interrumpiendo las consultas y además amenazando", ha explicado.

Ante esta situación, Valle ha hecho hincapié en que puede que en algún momento se produzca "una desgracia irreversible", mientras que "la Administración está esperando a que ocurra esto para tomar medidas contundentes".

"No podemos más. Es intolerable", ha añadido, al hilo que ha remarcado que "la administración tiene la obligación, por la ley de prevención de riesgos laborales vigente, de garantizar la seguridad de sus empleados y eso no lo está haciendo. Eso también es otra agresión por omisión por parte de la Administración".